ФОТО | В Таллинне появятся новые павильоны ожидания общественного транспорта и уличные туалеты

По словам мэра Михаила Кылварта, современное городское пространство, помимо прочего, должно быть оборудовано качественными и удобными для пассажиров павильонами ожидания общественного транспорта.

„Наша цель – заменить в ближайшие годы все павильоны. Статистика последних лет показывает, что число пассажиров столичного общественного транспорта постоянно растет, поэтому мы обновляем автопарк, развиваем маршрутную сеть и инфраструктуру, чтобы сделать общественный транспорт еще более удобным для пассажиров, - отметил Кылварт. – Однако не менее важным является и расширение сети общественных туалетов в городском пространстве, которые приспособлены под нужды людей с особыми потребностями“.

Это первый подобный конкурс госпоставки в Эстонии – заказчик счел дизайн и качество предлагаемых сооружений более важными, нежели стоимость договора, и позволил победителю конкурса перекрестно субсидировать расходы на предоставление услуг за счет продажи рекламы. В результате конкурса Таллинн не будет тратить бюджетные средства на производство, установку и обслуживание сооружений, получая при этом однако до 500 000 евро в год в качестве поступлений налога на рекламу.

По словам исполнительного директора JCDecaux Eesti OÜ Кристийны Сепп, сотрудничество с городом является для предприятия большим признанием.

„Очень радует, что по результатам конкурса мы стали партнером города Таллинна. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества, в ходе которого городское пространство станет более современным – в нем появятся павильоны ожидания общественного транспорта с новым дизайном, новые общественные туалеты и рекламные витрины. Все это позволит предлагать жителям города необходимые услуги, а рекламодателям – качественные возможности для наружной рекламы“, - сказала Сепп.