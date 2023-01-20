ФОТО | В Таллинне появятся новые павильоны ожидания общественного транспорта и уличные туалеты(1)
Город Таллинн подписал с предприятием JCDecaux Eesti OÜ договор на установку и обслуживание новых павильонов ожидания общественного транспорта, уличных туалетов, а также рекламных и городских информационных витрин. Предприятие JCDecaux Eesti OÜ будет иметь право размещать на этих сооружениях наружную рекламу. Срок действия договора – 21 год.
По словам мэра Михаила Кылварта, современное городское пространство, помимо прочего, должно быть оборудовано качественными и удобными для пассажиров павильонами ожидания общественного транспорта.
„Наша цель – заменить в ближайшие годы все павильоны. Статистика последних лет показывает, что число пассажиров столичного общественного транспорта постоянно растет, поэтому мы обновляем автопарк, развиваем маршрутную сеть и инфраструктуру, чтобы сделать общественный транспорт еще более удобным для пассажиров, - отметил Кылварт. – Однако не менее важным является и расширение сети общественных туалетов в городском пространстве, которые приспособлены под нужды людей с особыми потребностями“.
Это первый подобный конкурс госпоставки в Эстонии – заказчик счел дизайн и качество предлагаемых сооружений более важными, нежели стоимость договора, и позволил победителю конкурса перекрестно субсидировать расходы на предоставление услуг за счет продажи рекламы. В результате конкурса Таллинн не будет тратить бюджетные средства на производство, установку и обслуживание сооружений, получая при этом однако до 500 000 евро в год в качестве поступлений налога на рекламу.
По словам исполнительного директора JCDecaux Eesti OÜ Кристийны Сепп, сотрудничество с городом является для предприятия большим признанием.
„Очень радует, что по результатам конкурса мы стали партнером города Таллинна. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества, в ходе которого городское пространство станет более современным – в нем появятся павильоны ожидания общественного транспорта с новым дизайном, новые общественные туалеты и рекламные витрины. Все это позволит предлагать жителям города необходимые услуги, а рекламодателям – качественные возможности для наружной рекламы“, - сказала Сепп.
Согласно условиям договора, в городе будет установлено 1 200 новых павильонов ожидания общественного транспорта, первые 313 из них появятся на улицах в 2024 году. Половина новых павильонов будет выполнена по дизайну города Таллинна исходя из эскиза „Ворота“ агентства Upstairs, ставшего победителем конкурса дизайна павильонов общественного транспорта. Остальные 600 павильонов будут выполнены по предложенному партнером дизайну, специально созданному для города Таллинна. Оба дизайна позволяют устанавливать на павильонах инновационные решения, такие как газон на крыше, солнечные панели и т.д., что важно как в контексте инновационного планирования города, так и продвижения зеленого мышления. В настоящее время в Таллинне 960 павильонов ожидания общественного транспорта.
В соответствии с договором, предприятие JCDecaux Eesti OÜ будет иметь право продавать рекламу не только на рекламных витринах павильонов ожидания общественного транспорта, но и на 121 отдельной рекламной витрине, с обязательством установки и обслуживания. Наряду с рекламными витринами на улицах установят 20 городских информационных витрин, с помощью которых Таллинн сможет передавать информацию жителям и гостям города. Обслуживанием городских информационных витрин также будет заниматься партнер города.
Помимо прочего, предприятие обязуется установить на улицах Таллинна 34 полностью автоматизированных стационарных общественных туалета, 24 из которых будут расположены в новых местах. Договор предусматривает два варианта дизайна туалетов, чтобы обеспечить их совместимость с различной средой. Приспособленные под нужды людей с особыми потребностями утепленные туалеты будут обслуживаться ежедневно.