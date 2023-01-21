Новости Эстонии
21.01.2023, 10:50

Каждый день на работу за 80 км: „Поначалу было ужасно, а теперь привыкли“

 (6)
Каждый будний день Леонид Прудовский и Илле Хаамер проезжают 160 километров, отправляясь на работу и возвращаясь с нее. В те дни, когда дорогу заносит снегом, их заведение под названием Mõigu Bistroo не работает.
Каждый будний день Леонид Прудовский и Илле Хаамер проезжают 160 километров, отправляясь на работу и возвращаясь с нее. В те дни, когда дорогу заносит снегом, их заведение под названием Mõigu Bistroo не работает.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Рабочие места сосредоточены в крупных городах и волостях. Ради любимой работы или заработка люди готовы работать за десятки километров от дома, пишет издание Maaleht.

По утрам в рабочие дни Илле Хаамер и Леонид Прудовский отправляются из деревни Лехтсе в волости Тапа, где они живут, в столичный микрораон Мыйгу. Уже 14 лет в этом микрорайоне, что граничит с микрорайонами Юлемисте и Юлемистеярве, они держат заведение Mõigu Bistroo.

„Каждый день мы проезжаем 160 км туда и обратно. Поначалу было ужасно, а теперь привыкли. Зимой тяжелее, дорогу иногда так заносит, что нам не добраться до места. В таких случаях приходится сообщать через Facebook, что сегодня заведение не откроется“, - сказала Илле Хаамер.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии