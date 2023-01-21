Каждый день на работу за 80 км: „Поначалу было ужасно, а теперь привыкли“

По утрам в рабочие дни Илле Хаамер и Леонид Прудовский отправляются из деревни Лехтсе в волости Тапа, где они живут, в столичный микрораон Мыйгу. Уже 14 лет в этом микрорайоне, что граничит с микрорайонами Юлемисте и Юлемистеярве, они держат заведение Mõigu Bistroo .

„Каждый день мы проезжаем 160 км туда и обратно. Поначалу было ужасно, а теперь привыкли. Зимой тяжелее, дорогу иногда так заносит, что нам не добраться до места. В таких случаях приходится сообщать через Facebook, что сегодня заведение не откроется“, - сказала Илле Хаамер.