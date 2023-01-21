21.01.2023, 10:50
Каждый день на работу за 80 км: „Поначалу было ужасно, а теперь привыкли“(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рабочие места сосредоточены в крупных городах и волостях. Ради любимой работы или заработка люди готовы работать за десятки километров от дома, пишет издание Maaleht.
По утрам в рабочие дни Илле Хаамер и Леонид Прудовский отправляются из деревни Лехтсе в волости Тапа, где они живут, в столичный микрораон Мыйгу. Уже 14 лет в этом микрорайоне, что граничит с микрорайонами Юлемисте и Юлемистеярве, они держат заведение Mõigu Bistroo.