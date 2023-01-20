Недавно исключенный из партии EKRE Всеволод Юргенсон: „Наше правительство – это просто неудачники“

По ходу беседы интервьюер время от времени прерывался и декларировал зрителям определенное видение сложившейся обстановки. Так, например, он заявил, что Партия реформ является исполнителем воли Европарламента и работает только по указке из Брюсселя и исключительно с их одобрения: „Правящая партия реформистов просто исполняет до запятой то, что присылают из Брюсселя. Здорово, что они набирают перед Брюсселем очки и там в коридорах их уважают. Но для нас, для тех, кто оплачивает все эти безумства, эту истерику – это просто колоссальные счета за все. Это на самом деле неудача. <...> Это дорога в нищету, в безработицу“.