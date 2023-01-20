Недавно исключенный из партии EKRE Всеволод Юргенсон: „Наше правительство – это просто неудачники“(38)
18 января правление Консервативной народной партии исключило из своих рядов Всеволода Юргенсона за оскорбительную антиукраинскую риторику. Однако политик и раньше позволял себе резкие высказывания.
9 декабря прошлого года в группе „Выборы в Эстонии“ в Facebook был опубликован видеоролик с участием Всеволода Юргенсона. Он провел интервью с уже бывшей коллегой по партии Кай Риммель, которая является кандидатом в депутаты Рийгикогу.
По ходу беседы интервьюер время от времени прерывался и декларировал зрителям определенное видение сложившейся обстановки. Так, например, он заявил, что Партия реформ является исполнителем воли Европарламента и работает только по указке из Брюсселя и исключительно с их одобрения: „Правящая партия реформистов просто исполняет до запятой то, что присылают из Брюсселя. Здорово, что они набирают перед Брюсселем очки и там в коридорах их уважают. Но для нас, для тех, кто оплачивает все эти безумства, эту истерику – это просто колоссальные счета за все. Это на самом деле неудача. <...> Это дорога в нищету, в безработицу“.
По ходу беседы Всеволод Юргенсон сделал еще несколько обращений, одно из них носило оскорбительный характер: „Люди видят цены на газ, на топливо и понимают, что все это сделали реформисты и их собачки. У нас сейчас правительство – это просто неудачники. Это недалекие люди, которые иногда вылезают на публику с какими-то странными, дурацкими заявлениями“.