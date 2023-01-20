Таллинн повышает зарплату работникам культуры с высшим образованием
С 1 февраля 2023 года Таллинн повысит минимальную зарплату работников культуры, занятых на должностях, требующих высшего образования: творческого персонала учреждений по организации зрелищных мероприятий, сотрудников музеев, ведущих научную и педагогическую деятельность, а также библиотекарей. Минимальные зарплаты вырастут с 1400 евро до 1600 евро в месяц, то есть на 14,3%.
По словам вице-мэра Каареля Оя, в последнее время много говорится о растущей разнице в оплате труда работников культуры государственных и муниципальных учреждений.
„Таллинн – одно из немногих самоуправлений, которое сумело не отстать от роста зарплат в государственном секторе и продолжит это делать в этом году“, - добавил Оя.
Приоритетом бюджета на 2023 год является повышение заработной платы специалистов, работающих в учреждениях культуры, и в этой связи город Таллинн повысит минимальную ставку оплаты труда работников культуры на должностях, требующих наличия высшего образования. Рост составит 14,3%, что соответствует согласованной на государственном уровне с Центральной организацией профсоюзов служащих (TALO) ставке минимальной зарплаты работника культуры с высшим образованием в размере 1600 евро. В 2022 году минимальная заработная плата городских работников культуры с высшим образованием выросла с 1300 до 1400 евро, то есть на 7,7%.
По состоянию на 1 сентября 2022 года в Таллинне насчитывалось приблизительно 260 должностей, требующих высшего образования. Предполагаемые ежегодные затраты на повышение минимальной заработной платы работников культуры составят до 830 000 евро в год. Эти средства предусмотрены в бюджете города Таллинна на 2023 год.
Средства для покрытия расходов на повышение основных окладов сотрудников городских и подведомственных учреждений заложены в бюджет города в качестве общих расходов с 1 февраля, таким образом, постановление вступит в силу с 1 февраля 2023 года.