Таллинн повышает зарплату работникам культуры с высшим образованием

По словам вице-мэра Каареля Оя, в последнее время много говорится о растущей разнице в оплате труда работников культуры государственных и муниципальных учреждений.

„Таллинн – одно из немногих самоуправлений, которое сумело не отстать от роста зарплат в государственном секторе и продолжит это делать в этом году“, - добавил Оя.

Приоритетом бюджета на 2023 год является повышение заработной платы специалистов, работающих в учреждениях культуры, и в этой связи город Таллинн повысит минимальную ставку оплаты труда работников культуры на должностях, требующих наличия высшего образования. Рост составит 14,3%, что соответствует согласованной на государственном уровне с Центральной организацией профсоюзов служащих (TALO) ставке минимальной зарплаты работника культуры с высшим образованием в размере 1600 евро. В 2022 году минимальная заработная плата городских работников культуры с высшим образованием выросла с 1300 до 1400 евро, то есть на 7,7%.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Таллинне насчитывалось приблизительно 260 должностей, требующих высшего образования. Предполагаемые ежегодные затраты на повышение минимальной заработной платы работников культуры составят до 830 000 евро в год. Эти средства предусмотрены в бюджете города Таллинна на 2023 год.

Средства для покрытия расходов на повышение основных окладов сотрудников городских и подведомственных учреждений заложены в бюджет города в качестве общих расходов с 1 февраля, таким образом, постановление вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

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