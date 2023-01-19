Внимание! Тестирование систем может нарушить работу услуг Telia

Тесты пройдут в ночь на 21 января с 01:00 до 06:00, и в этот период возможны перебои и нарушения в работе следующих услуг Telia: мобильная голосовая связь (VoLTE) и передача данных, VoIP, SMS, роуминг. Тесты также могут затронуть мобильный домашний интернет, услуги M2M и NB-IoT.

Остальные услуги Telia (включая кабельный домашний интернет и ТВ-услугу) во время тестов будут работать без помех.

Telia напоминает, что при нарушениях мобильной связи в экстренных случаях можно звонить по номеру 112, используя сети других операторов. Для этого перед совершением звонка извлеките из мобильного телефона SIM-карту или перезагрузите мобильный телефон и вместо ввода PIN-кода позвоните по номеру службы экстренной помощи.

Если после окончания работ возникнут проблемы при использовании мобильной голосовой связи или передачи данных с мобильным телефоном, стоит ненадолго включить и снова выключить режим „в самолете“.

Цель тестирования – обеспечить еще большую надежность услуг для клиентов. Работы ведутся в ночное время, чтобы как можно меньше побеспокоить клиентов.

Telia благодарит за понимание и приносим извинения за неудобства.

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