Сильный снег с дождем вызвал хаос в движении общественного транспорта в Таллинне. Без электричества остались десятки тысяч потребителей, нарушено и авиасообщение(27)
Из-за плохих погодных условий отправление общественного транспорта в Таллинне задерживается, а сам транспорт порой может идти в объезд, отклонившись от обычного маршрута. Десятки тысяч потребителей остались без электричества, на больших шоссе работает особый режим обслуживания дорог.
Читатель Delfi описал, как автобус застревал в снегу почти на каждой остановке и не мог продолжать движение из-за скользкой погоды. „Поездка на работу заняла около 30 минут вместо обычных 15. Автобус застревал в слякоти почти на каждой остановке и не мог съехать с места. Хуже всего обстояло дело на Тынисмяэ, где автобус двигался в гору, пересекая две полосы. Из-за скользкой дороги на Тынисмяэ троллейбусный маршрут № 1 был перенаправлен на Балтийский вокзал“, — рассказал он.
На сайте Таллиннского транспортного департамента можно посмотреть, где происходят сбои при отправлении автобусов, трамваев и троллейбусов.
Департамент транспорта предупредил участников дорожного движения, что сегодня дороги местами очень скользкие, а погодные условия непростые.
Дорожное покрытие на основных государственных дорогах в южной и центральной Эстонии мокрое от соли или имеет следы из соли и снега, в западной и северной Эстонии – на дорогах смесь снега и мокрого снега. Температура на дорогах везде минусовая.
В Пярнуском, Рапласком и Харьюском уездах из-за сильного снегопада и сломанных деревьев обслуживающий транспорт не в состоянии обеспечить требуемый уровень состояния дорог, и Транспортный департамент с 9.00 четверга устанавливает особый режим уборки.
За короткий промежуток времени выпало более 15 сантиметров мокрого снега, который также поломал деревья и ветки. Несмотря на то, что вся ремонтная техника в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа находится на улицах, гарантировать требуемый уровень состояния дорог невозможно. Участники дорожного движения должны быть очень осторожны и внимательны.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа режим технического обслуживания, отличный от обычного, продлится до 20:00.
Сильный снегопад также вызвал массовые отключения электроэнергии по всей Эстонии.
Elektrilevi сообщил, что самые масштабные аварии произошли в Харьюмаа, Рапламм и Пярнумаа, где на сегодняшнее утро около 21 700 потребителей остались без электричества. Утром Elektrilevi собрал кризисную комиссию, которая работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение населения.
Из-за сильного снегопада сломалось много деревьев и веток, что привело к обширным отключениям электроэнергии по всей материковой части Эстонии, и в течение нескольких часов отключений будет больше. Бригады работали над устранением неисправностей с раннего утра, подключение к электроснабжению восстановлено у 971 клиента. Как только позволит погода, начнутся облеты дронов для ускорения фиксирования неисправностей.
„У нас есть дополнительные бригады, которые выезжают на помощь уже работающим над устранением неисправностей. Кроме того, наш центр управления работает увеличенным штатом“, — сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
Поскольку погода все еще переменчива и идет снег, устранять неисправности с точки зрения безопасности сложно. „Исходя из опыта предыдущих аварийных отключений, мы можем сказать, что около половины потребителей будут подключены к электроснабжению в течение 12 часов. Более точные прогнозы мы сможем дать вечером, когда ситуация стабилизируется и снегопад прекратится“, — прокомментировал Хярм.
Сильный снегопад также затронул авиасообщение, но серьезных перебоев пока нет. „Утром некоторые рейсы были отменены, некоторые немного задержаны, но, скажем так, сейчас авиасообщение начинает восстанавливаться“, — сказала пресс-представитель Таллиннского аэропорта. Она добавила, что взлетно-посадочные полосы работают на полную мощность и продолжается техническое обслуживание.
По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно. Утром в Эстонии выпадет снег с мокрым снегом, местами будет дуть порывистый ветер. Днем с юга облачность поредеет, и осадки прекратятся. Температура воздуха и дорог днем - ближе к нулю. Дороги остаются скользкими!