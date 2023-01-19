Сильный снег с дождем вызвал хаос в движении общественного транспорта в Таллинне. Без электричества остались десятки тысяч потребителей, нарушено и авиасообщение

Читатель Delfi описал, как автобус застревал в снегу почти на каждой остановке и не мог продолжать движение из-за скользкой погоды. „Поездка на работу заняла около 30 минут вместо обычных 15. Автобус застревал в слякоти почти на каждой остановке и не мог съехать с места. Хуже всего обстояло дело на Тынисмяэ, где автобус двигался в гору, пересекая две полосы. Из-за скользкой дороги на Тынисмяэ троллейбусный маршрут № 1 был перенаправлен на Балтийский вокзал“, — рассказал он.

На сайте Таллиннского транспортного департамента можно посмотреть, где происходят сбои при отправлении автобусов, трамваев и троллейбусов.

Департамент транспорта предупредил участников дорожного движения, что сегодня дороги местами очень скользкие, а погодные условия непростые.

Дорожное покрытие на основных государственных дорогах в южной и центральной Эстонии мокрое от соли или имеет следы из соли и снега, в западной и северной Эстонии – на дорогах смесь снега и мокрого снега. Температура на дорогах везде минусовая.

В Пярнуском, Рапласком и Харьюском уездах из-за сильного снегопада и сломанных деревьев обслуживающий транспорт не в состоянии обеспечить требуемый уровень состояния дорог, и Транспортный департамент с 9.00 четверга устанавливает особый режим уборки.

За короткий промежуток времени выпало более 15 сантиметров мокрого снега, который также поломал деревья и ветки. Несмотря на то, что вся ремонтная техника в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа находится на улицах, гарантировать требуемый уровень состояния дорог невозможно. Участники дорожного движения должны быть очень осторожны и внимательны.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа режим технического обслуживания, отличный от обычного, продлится до 20:00.

Сильный снегопад также вызвал массовые отключения электроэнергии по всей Эстонии.