ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Меняется порядок получения одной из налоговых льгот, добавляется два дня поднятия флага(9)
В будущем вы получите налоговый вычет за пожертвование, сделанное по телефону, если предпримете определенные действия. По решению Рийгикогу в этом году добавятся два новых знаменательных дня, в которые нужно будет поднимать флаг, пишет Maaleht.
НКО, получившее пожертвование по телефону, должно проинформировать о нем Налогово-таможенный департамент к 1 февраля. Для того, чтобы информация о сделанных пожертвованиях попала в предварительно заполненную декларацию о доходах, в течение января необходимо уведомить об этом департамент. Жертвователь должен предоставить НКО, состоящему в списке льготников по подоходному налогу и получившее пожертвование до 31 января, личные данные и сумму пожертвования. Вы должны предоставить НКО свое имя, фамилию и личный код вместе с пожертвованной суммой и подтвердить это счетом за телефонную связь, где отражено пожертвование.