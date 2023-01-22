ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Меняется порядок получения одной из налоговых льгот, добавляется два дня поднятия флага

НКО, получившее пожертвование по телефону, должно проинформировать о нем Налогово-таможенный департамент к 1 февраля. Для того, чтобы информация о сделанных пожертвованиях попала в предварительно заполненную декларацию о доходах, в течение января необходимо уведомить об этом департамент. Жертвователь должен предоставить НКО, состоящему в списке льготников по подоходному налогу и получившее пожертвование до 31 января, личные данные и сумму пожертвования. Вы должны предоставить НКО свое имя, фамилию и личный код вместе с пожертвованной суммой и подтвердить это счетом за телефонную связь, где отражено пожертвование.