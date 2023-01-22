Новости Эстонии
22.01.2023, 08:55

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Меняется порядок получения одной из налоговых льгот, добавляется два дня поднятия флага

 (9)
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В будущем вы получите налоговый вычет за пожертвование, сделанное по телефону, если предпримете определенные действия. По решению Рийгикогу в этом году добавятся два новых знаменательных дня, в которые нужно будет поднимать флаг, пишет Maaleht.

НКО, получившее пожертвование по телефону, должно проинформировать о нем Налогово-таможенный департамент к 1 февраля. Для того, чтобы информация о сделанных пожертвованиях попала в предварительно заполненную декларацию о доходах, в течение января необходимо уведомить об этом департамент. Жертвователь должен предоставить НКО, состоящему в списке льготников по подоходному налогу и получившее пожертвование до 31 января, личные данные и сумму пожертвования. Вы должны предоставить НКО свое имя, фамилию и личный код вместе с пожертвованной суммой и подтвердить это счетом за телефонную связь, где отражено пожертвование.

Например, НКО Eesti Pagulasabi, Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit, Tallinna Vanalinna Rotary Klubi входят в список льготников по подоходному налогу. Также могут быть вычтены пожертвования, сделанные с 1 октября 2022 года НКО Slava Ukraini.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии