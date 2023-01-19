Рийгикогу обсудит переход на эстоноязычное обучение как вопрос государственной важности

С докладами на заседании выступят председатель комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка Юрген Лиги; председатель Эстонского языкового совета, руководитель отдела прикладной лингвистики института эстонской и общей лингвистики Тартуского университета, профессор эстонского языка как иностранного Бируте Клаас-Ланг; доцент дидактики эстонского языка как иностранного отдела прикладной лингвистики института эстонской и общей лингвистики Тартуского университета Маре Китсник и директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар.

Депутаты Рийгикогу могут задать каждому докладчику по одному вопросу. После докладов начнутся прения, в которых смогут участвовать все депутаты Рийгикогу.

Заседание начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу, на странице парламента в Facebook и на канале ETV2.

Видеозапись заседания можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

