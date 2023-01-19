Система выплаты пособий дает сбои, сотни семей по-прежнему остаются без денег. Получат ли люди свои огромные семейные пособия в следующем месяце?

Почти две недели более 300 родителей ждут семейных пособий, которые еще не поступили. В Департаменте социального страхования говорят, что причин несколько. Например, информация об установлении отцовства и образовании ребенка поступила в департамент с опозданием, из-за чего семье выплачена либо слишком большая, либо слишком маленькая сумма.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что за задержкой стоит серьезное изменение в ИТ-системах, предназначенных для выплаты новых пособий. „Теперь проблема в том, что если Департамент социального страхования отправит, к примеру, сразу тысячу платежей, и один будет неправильным — например, человек указал неверный банковский счет, — то вся тысяча платежей будет возвращена“, — сказала Рийсало. Затем их нужно пересмотреть еще раз, чтобы найти неправильный.