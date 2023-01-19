19.01.2023, 09:20
Система выплаты пособий дает сбои, сотни семей по-прежнему остаются без денег. Получат ли люди свои огромные семейные пособия в следующем месяце?
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя, по словам министра, риск сбоев невелик, новые семейные пособия могут вывести из строя систему выплаты пособий.
Почти две недели более 300 родителей ждут семейных пособий, которые еще не поступили. В Департаменте социального страхования говорят, что причин несколько. Например, информация об установлении отцовства и образовании ребенка поступила в департамент с опозданием, из-за чего семье выплачена либо слишком большая, либо слишком маленькая сумма.