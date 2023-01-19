Новости Эстонии
19.01.2023, 09:20

Система выплаты пособий дает сбои, сотни семей по-прежнему остаются без денег. Получат ли люди свои огромные семейные пособия в следующем месяце?

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Хотя, по словам министра, риск сбоев невелик, новые семейные пособия могут вывести из строя систему выплаты пособий.

Почти две недели более 300 родителей ждут семейных пособий, которые еще не поступили. В Департаменте социального страхования говорят, что причин несколько. Например, информация об установлении отцовства и образовании ребенка поступила в департамент с опозданием, из-за чего семье выплачена либо слишком большая, либо слишком маленькая сумма.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что за задержкой стоит серьезное изменение в ИТ-системах, предназначенных для выплаты новых пособий. „Теперь проблема в том, что если Департамент социального страхования отправит, к примеру, сразу тысячу платежей, и один будет неправильным — например, человек указал неверный банковский счет, — то вся тысяча платежей будет возвращена“, — сказала Рийсало. Затем их нужно пересмотреть еще раз, чтобы найти неправильный.

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