Государство сможет отправлять жителям Эстонии сообщения об опасности в соответствии с конкретным местоположением(4)
Начиная с сегодняшнего дня в случае событий, угрожающих жизни, здоровью или государственной безопасности (например, большие пожары, массовые беспорядки, опасные продукты питания и т.п.) на мобильные телефоны людей, находящихся в зоне опасности, можно отправлять сообщения об угрозе. Отправитель таких СМС – EE-ALARM, а текст будет содержать предупреждение и инструкции к действию в случае конкретной региональной или общегосударственной опасности.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, это было неизбежным развитием событий, которое теперь даст возможность быстро и конкретно оповещать жителей Эстонии об опасностях. „В СМС-сообщении будет указано, в чем состоит угроза, и конкретный регион опасности, основные советы, как действовать, предположительная продолжительность по времени, ведомство, которое сообщает об этой опасности, и возможности получения дополнительной информации“, - пояснил министр.
Техническое решение для системы оповещения об опасностях разработали Министерство экономики и коммуникаций, Министерство внутренних дел и Целевое Учреждение государственных инфокоммуникаций (RIKS) в сотрудничестве с Центром тревоги и Центром инфотехнологий и развития при МВД (SMIT). Важная роль партнера здесь у мобильных операторов, у которых единственных остается право на обработку данных своих клиентов, чтобы отправить сообщение людям, оказавшимся в регионе опасности.
По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, благодаря хорошему сотрудничеству между несколькими ведомствами, техническая готовность была фактически достигнута еще до Рождества, но юридическую основу для отправки сообщений обеспечил Закон об изменении Закона об электронной связи, который вступил в силу сегодня. „Очередной пример того, как при расстановке верных приоритетов необходимые ИТ-решения можно разработать в ускоренном темпе, не теряя в качестве, и сделать важный вклад в развитие государства“, - сказал Ярван, отметив также вклад Целевого Учреждения государственных инфокоммуникаций, которое разработало техническое решение для системы оповещения.
Если ответственность за обслуживание необходимых платформ и разработки многих новшеств ложится на Центр инфотехнологий и развития при МВД, то функция подтверждения, но, прежде всего, общение с людьми, остается за Центром тревоги. Дополнительную информацию после получения сообщения об опасности можно получить по Государственному инфотелефону 1247.
Вице-канцлер МВД по вопросам спасения и урегулирования кризисов Виола Мурд отметила, что дальнейшая практика с течением времени покажет, в отношении каких конкретных ситуаций следует отправлять предупреждающие сообщения, но жителям все равно нужно быть готовыми. „Лицо или ведомство, ответственное за решение конкретной ситуации, сможет принять решение об отправке оповещения. Из близкого к Эстонии региона сразу можно в качестве недавних примеров привести взрыв на газопроводе в Литве и угрозу затопления города в Латвии. В прошлом году у нас также происходили события, когда можно было использовать систему оповещений об опасности: например, различные пожары на складах и болотах, шторм Биргит или загрязнение побережья Хийумаа“, - пояснила Мурд.
По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, это, однако, лишь одна часть большого паззла целостной картины защиты населения. „Более широкая концепция также включает в себя ряд других элементов, таких как сирены, убежища, повышение общей осведомленности населения, готовность местных властей к кризису, наличие необходимых запасов и другие общегосударственные сообщения об угрозах. Исходя из этого, я также предложил выделить 0,5% ВВП на постоянное финансирование защиты населения в долгосрочной перспективе, чтобы мы могли гарантировать, что жители Эстонии будут лучше защищены при любой чрезвычайной ситуации или кризисе“, - сказал Ляэнеметс.
Перед введением системы оповещения об опасностях в использование Министерство внутренних дел провело исследование заметности и понятности содержания сообщений, свою обратную связь в котором дали более пяти тысяч человек. Основательный обзор обратной связи будет готов к концу февраля.