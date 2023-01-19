Государство сможет отправлять жителям Эстонии сообщения об опасности в соответствии с конкретным местоположением

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, это было неизбежным развитием событий, которое теперь даст возможность быстро и конкретно оповещать жителей Эстонии об опасностях. „В СМС-сообщении будет указано, в чем состоит угроза, и конкретный регион опасности, основные советы, как действовать, предположительная продолжительность по времени, ведомство, которое сообщает об этой опасности, и возможности получения дополнительной информации“, - пояснил министр.

Техническое решение для системы оповещения об опасностях разработали Министерство экономики и коммуникаций, Министерство внутренних дел и Целевое Учреждение государственных инфокоммуникаций (RIKS) в сотрудничестве с Центром тревоги и Центром инфотехнологий и развития при МВД (SMIT). Важная роль партнера здесь у мобильных операторов, у которых единственных остается право на обработку данных своих клиентов, чтобы отправить сообщение людям, оказавшимся в регионе опасности.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, благодаря хорошему сотрудничеству между несколькими ведомствами, техническая готовность была фактически достигнута еще до Рождества, но юридическую основу для отправки сообщений обеспечил Закон об изменении Закона об электронной связи, который вступил в силу сегодня. „Очередной пример того, как при расстановке верных приоритетов необходимые ИТ-решения можно разработать в ускоренном темпе, не теряя в качестве, и сделать важный вклад в развитие государства“, - сказал Ярван, отметив также вклад Целевого Учреждения государственных инфокоммуникаций, которое разработало техническое решение для системы оповещения.

Если ответственность за обслуживание необходимых платформ и разработки многих новшеств ложится на Центр инфотехнологий и развития при МВД, то функция подтверждения, но, прежде всего, общение с людьми, остается за Центром тревоги. Дополнительную информацию после получения сообщения об опасности можно получить по Государственному инфотелефону 1247.