Сааремаа затапливает уже вторую неделю. Старейшина: это пока не катастрофа, но люди обеспокоены
По словам старейшины Сааремаа Микка Туйска, разливы воды случились по всей территории острова, однако волость ничем помочь не может, потому что дренажные канавы заблокированы, а рыть новые каналы повсюду просто невозможно.
„Затоплены довольно большие территории. Проблема есть, но чрезвычайное положение пока не объявлено“, - сказал Туйск. Он добавил, что катастрофы нет, но наводнение продолжает вызывать у людей большую озабоченность.
Жители Сааремаа борются с наводнениями с конца прошлой недели. Причин такому природному явлению несколько. „Одна из них - это большое количество снега. Он растаял, но каждый день в основном шел дождь. Один день все хорошо, а потом снова идет дождь, земля полна воды“, - говорит Туйск.
Туйск добавляет, что наводнения наблюдаются по всему Сааремаа. По его словам, проблемы возникают и из-за рельефа местности. Людей, живущих на низинных территориях, затапливает сильнее.