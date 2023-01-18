Сааремаа затапливает уже вторую неделю. Старейшина: это пока не катастрофа, но люди обеспокоены

„Затоплены довольно большие территории. Проблема есть, но чрезвычайное положение пока не объявлено“, - сказал Туйск. Он добавил, что катастрофы нет, но наводнение продолжает вызывать у людей большую озабоченность.

Жители Сааремаа борются с наводнениями с конца прошлой недели. Причин такому природному явлению несколько. „Одна из них - это большое количество снега. Он растаял, но каждый день в основном шел дождь. Один день все хорошо, а потом снова идет дождь, земля полна воды“, - говорит Туйск.

Туйск добавляет, что наводнения наблюдаются по всему Сааремаа. По его словам, проблемы возникают и из-за рельефа местности. Людей, живущих на низинных территориях, затапливает сильнее.

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