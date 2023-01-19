ВИДЕООПРОС | Таллиннцы про уровень медицины: „Мы не в силах что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Как можешь, так и держишься“

Одной из самых распространенных проблем в медицине жители и гости эстонской столицы назвали большие очереди к узким специалистам.

„Не могу получить бесплатные номерки, по хирургии и ортопедии, — рассказывает женщина. — Можно отдать 69 евро за платный талон. Если „припрет“ — заплачу. Но пока буду ждать счастливого случая. Мы редко болеем, а когда случается — начинаются проблемы“.

Такую же проблему выделяет еще одна участница опроса. „Нужно было сделать операцию на глаза, ждать — три месяца, но 50 евро — и меня приняли на следующий день. Мне много лет, мы не в силах что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Как можешь, так и держишься“.

Чтобы решить проблемы в медицине, нужны деньги, считает еще одна участница опроса. „Будут деньги — будут и врачи, которые сейчас за лучшей долей едут туда, где платят.

Врачи стараются, если поступаешь к ним на обслуживание. Очень хорошо лечат, очень доброжелательные. Единственное, что их мало“.

Еще один опрошенный считает, что с медициной в Эстонии все в порядке. „Порой приходится ждать какие-то очереди, да. Но недовольство здравоохранением носит не массовый, а частный характер. Кто-то всегда больной, а кто-то всегда здоровый“.

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