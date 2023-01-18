ФОТО И ВИДЕО | Сотрудники криминальной полиции Эстонии и Финляндии задержали группу опасных наркопреступников

Руководитель расследования со стороны Финляндии Микко Никканен сказал, что тесное сотрудничество с полицией других стран при борьбе с организованной преступностью крайне важно. „Сотрудничество предполагает также предотвращение преступлений, в рамках которого подразделения полиции разных стран договариваются об общих целях и совместных действиях. В этом отношении Эстонии является одним из важнейших партнеров Финляндии“.

Также полиция Финляндии установила в ходе предварительного следствия, что подозреваемые отвезли с 2021 года в Финляндию не менее семи наркопосылок, переправив тем самым в страну как минимум 300 кг амфетамина.

В ходе проведенного Пыхьяской префектурой производства в Эстонии были задержаны ещё три гражданина Эстонии, из которых один ранее уже был осужден за масштабную международную перевозку наркотиков. Все подозреваемые граждане Эстонии переданы властям Финляндии.

За действиями подозреваемых следили несколько месяцев как в Эстонии, Финляндии, так и в других странах. „В том числе отслеживалось передвижение 60 кг гашиша на автомобиле из Испании через Эстонию в Финляндию. В результате успешного сотрудничества сотрудников криминальной полиции часть подозреваемых была задержана в августе прошлого года в Финляндии. Это произошло в тот момент, когда часть членов сети отвозила вещество другим членам группировки. Среди задержанных были как контрабандисты, клиенты, так и организаторы“, – пояснил Педаск.

„После поступления этой информации следователи по организованным и наркопреступлениям Пыхьяской префектуры и полиции Хельсинки в сотрудничестве с прокуратурой решили скооперироваться и поставили себе общую цель раскрыть всю наркосеть, задержать преступников и прекратить их деятельность“, – сказал контактное лицо Департамента полиции и пограничной охраны в Финляндии Янек Педаск.

Совместную операцию запустили после того, как в 2021 году полиция Финляндии раскрыла схему распространения наркотиков, с которой была связана преступная группировка Bandidos. В ходе расследования выяснилось, что наркотическое вещество ввозили в Финляндию из-за границы, и с этим связаны также граждане Эстонии.

По оценке контактного лица Департамента полиции и пограничной охраны Янека Педаска, международное сотрудничество является крайне важным, поскольку преступность не знает границ. „Благодаря плодотворному сотрудничеству Эстонии и Финляндии у преступников не было возможности скрыться за границы между государствами, и им придется понести ответственность за свои деяния. Несмотря на то, что расследование были сложным, и нам приходилось считаться с правовыми рамками разных стран, сотрудники Эстонии и Финляндии действовали очень профессионально, находчиво, и все прилагали усилия во имя достижения общей цели.“

В Эстонии досудебное производство по уголовному делу вела Пыхьяская окружная прокуратура. „Наркопреступность не знает границ, так и в этом случае к группировке принадлежали граждане нескольких стран. Для того, чтобы парализовать преступную сеть целиком и воспрепятствовать появлению наркотического вещества на рынке, крайне важно ежедневно быстро и эффективно сотрудничать с другими странами. Сотрудничество с коллегами из Финляндии достойно признания – было изъято большое количество наркотического вещества, а также, среди прочих, в качестве подозреваемых были задержаны организаторы незаконной деятельности“, – отметила прокурор Пыхьяская окружной прокуратуры Лийс Вайнола.

Полиция Финляндии раскрыла в 2022 году другую цепочку поставок этой же сети, где, согласно подозрению, гашиш и коноплю доставляли из Швеции в Северную Финляндию и оттуда уже распространяли наркотическое вещество дальше по всей Финляндии. У подозреваемых конфисковали более 100 кг различных наркотиков. За эти наркопреступления в декабре прошлого года несколько человек были приговорены к более чем 25 годам тюремного заключения.

Сейчас в рамках производств по вышеназванным преступлениям под стражей находится 15 человек, в общей сложности подозреваемых 28.



Наркотическое вещество доставлялось из Испании в Эстонию в тайнике автомобиля. Автомобиль, в свою очередь, доставлялся в Эстонию на прицепе грузового автомобиля. Затем наркотическое вещество в Эстонии извлекалось из тайников автомобиля, перекладывалось в тайник идентичного автомобиля и транспортировалось дальше в Финляндию с целью распределения наркотического вещества между заказчиками.

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