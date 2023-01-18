ФОТО И ВИДЕО | Сотрудники криминальной полиции Эстонии и Финляндии задержали группу опасных наркопреступников
Сотрудники криминальной полиции Эстонии и Финляндии раскрыли преступную сеть, члены которой занимались контрабандой наркотиков из Испании через Эстонию в Финляндию и распространяли их там.
Совместную операцию запустили после того, как в 2021 году полиция Финляндии раскрыла схему распространения наркотиков, с которой была связана преступная группировка Bandidos. В ходе расследования выяснилось, что наркотическое вещество ввозили в Финляндию из-за границы, и с этим связаны также граждане Эстонии.
„После поступления этой информации следователи по организованным и наркопреступлениям Пыхьяской префектуры и полиции Хельсинки в сотрудничестве с прокуратурой решили скооперироваться и поставили себе общую цель раскрыть всю наркосеть, задержать преступников и прекратить их деятельность“, – сказал контактное лицо Департамента полиции и пограничной охраны в Финляндии Янек Педаск.
За действиями подозреваемых следили несколько месяцев как в Эстонии, Финляндии, так и в других странах. „В том числе отслеживалось передвижение 60 кг гашиша на автомобиле из Испании через Эстонию в Финляндию. В результате успешного сотрудничества сотрудников криминальной полиции часть подозреваемых была задержана в августе прошлого года в Финляндии. Это произошло в тот момент, когда часть членов сети отвозила вещество другим членам группировки. Среди задержанных были как контрабандисты, клиенты, так и организаторы“, – пояснил Педаск.
В ходе проведенного Пыхьяской префектурой производства в Эстонии были задержаны ещё три гражданина Эстонии, из которых один ранее уже был осужден за масштабную международную перевозку наркотиков. Все подозреваемые граждане Эстонии переданы властям Финляндии.
Также полиция Финляндии установила в ходе предварительного следствия, что подозреваемые отвезли с 2021 года в Финляндию не менее семи наркопосылок, переправив тем самым в страну как минимум 300 кг амфетамина.
Руководитель расследования со стороны Финляндии Микко Никканен сказал, что тесное сотрудничество с полицией других стран при борьбе с организованной преступностью крайне важно. „Сотрудничество предполагает также предотвращение преступлений, в рамках которого подразделения полиции разных стран договариваются об общих целях и совместных действиях. В этом отношении Эстонии является одним из важнейших партнеров Финляндии“.
По оценке контактного лица Департамента полиции и пограничной охраны Янека Педаска, международное сотрудничество является крайне важным, поскольку преступность не знает границ. „Благодаря плодотворному сотрудничеству Эстонии и Финляндии у преступников не было возможности скрыться за границы между государствами, и им придется понести ответственность за свои деяния. Несмотря на то, что расследование были сложным, и нам приходилось считаться с правовыми рамками разных стран, сотрудники Эстонии и Финляндии действовали очень профессионально, находчиво, и все прилагали усилия во имя достижения общей цели.“
В Эстонии досудебное производство по уголовному делу вела Пыхьяская окружная прокуратура. „Наркопреступность не знает границ, так и в этом случае к группировке принадлежали граждане нескольких стран. Для того, чтобы парализовать преступную сеть целиком и воспрепятствовать появлению наркотического вещества на рынке, крайне важно ежедневно быстро и эффективно сотрудничать с другими странами. Сотрудничество с коллегами из Финляндии достойно признания – было изъято большое количество наркотического вещества, а также, среди прочих, в качестве подозреваемых были задержаны организаторы незаконной деятельности“, – отметила прокурор Пыхьяская окружной прокуратуры Лийс Вайнола.
Полиция Финляндии раскрыла в 2022 году другую цепочку поставок этой же сети, где, согласно подозрению, гашиш и коноплю доставляли из Швеции в Северную Финляндию и оттуда уже распространяли наркотическое вещество дальше по всей Финляндии. У подозреваемых конфисковали более 100 кг различных наркотиков. За эти наркопреступления в декабре прошлого года несколько человек были приговорены к более чем 25 годам тюремного заключения.
Сейчас в рамках производств по вышеназванным преступлениям под стражей находится 15 человек, в общей сложности подозреваемых 28.
Наркотическое вещество доставлялось из Испании в Эстонию в тайнике автомобиля. Автомобиль, в свою очередь, доставлялся в Эстонию на прицепе грузового автомобиля. Затем наркотическое вещество в Эстонии извлекалось из тайников автомобиля, перекладывалось в тайник идентичного автомобиля и транспортировалось дальше в Финляндию с целью распределения наркотического вещества между заказчиками.