Продуктовые магазины: общий рост цен замедлился, но это не относится к продовольственным товарам

Как сказал менеджер по коммуникации торговой сети Selver Риво Вески, хотя налицо все признаки замедления роста цен, но, к сожалению, это не относится к продовольственным товарам. „В декабре цены выросли более чем на 29 процентов. Основное влияние на этот показатель оказали цены на продукты питания, их доля в этом показателе составила более 40 процентов“, - сказал он.

Риво Вески полагает, что рост цен на продукты питания продолжится. „В следующие два месяца продукты питания подорожают более чем на 25 процентов. С позиции производителей и импортеров цена изделия включает все меньше компонентов, которые повышают цену для конечного потребителя. Цены на сырье, а также на мировом рынке стабилизируются. Но на стоимость товара по-прежнему влияет высокая цена на энергоносители годичной давности“, - отметил Вески, по прогнозу которого к лету цены могут перестать расти, но нет никаких признаков того, что они начнут снижаться.