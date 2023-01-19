19.01.2023, 10:50
Продуктовые магазины: общий рост цен замедлился, но это не относится к продовольственным товарам(1)
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Продовольственные магазины видят, что из-за роста цен люди ищут товары со скидкой, пишет издание Ärileht.
Как сказал менеджер по коммуникации торговой сети Selver Риво Вески, хотя налицо все признаки замедления роста цен, но, к сожалению, это не относится к продовольственным товарам. „В декабре цены выросли более чем на 29 процентов. Основное влияние на этот показатель оказали цены на продукты питания, их доля в этом показателе составила более 40 процентов“, - сказал он.