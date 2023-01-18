18.01.2023, 15:50
ИНТЕРВЬЮ | Доктор Попов: У меня нет больших амбиций в политике(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В интервью RusDelfi руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы врач Аркадий Попов рассказал о главных проблемах в системе здравоохранения и предложил методы, которые, по его мнению, могли бы привлечь новых специалистов. В этом году Аркадий Попов также баллотируется в Рийгикогу по списку Центристской партии. Уйдет ли он с поста руководителя больницы, если изберется, и для чего медику идти в политику? Читайте в интервью RusDelfi.
В чем проблема нашей системы здравоохранение? Это деньги, нехватка специалистов, в чем корень проблем?