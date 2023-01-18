ИНТЕРВЬЮ | Доктор Попов: У меня нет больших амбиций в политике

Проблема и в нехватке специалистов, и в недостаточном финансировании. Где-то в том, что у нас отстает или уже отстало финансирование обучающей системы медиков, которых мы ждем на работу в больнице. На мой взгляд, у нас отсутствовала достаточная синхронизация между медицинской системой и системой здравоохранения и прогнозированием и обучением в достаточном количестве новых специалистов, которые в этой системе должны работать. Поскольку эти системы относятся к двум разным министерствам. Если системой здравоохранения занимается социальное министерство, то системой образования - министерство образования. Оно и планирует свой бюджет, исходит из определенных своих однозначно демографических данных. Но аудит, который проводил госконтроль в конце прошлого года, в общем-то достаточно четко нам дает понять, что у нас возникает определенная демографическая дыра, которая будет отражаться на системе здравоохранения. Примерно одна треть семейных врачей - в возрасте 60-ти или даже старше 65-ти лет. Понятно, что эти люди какое-то время будут продолжать работать просто по той причине, что очень сложно уйти, когда знаешь, что смены нет.