Новости Эстонии
18.01.2023, 13:20

Всеволод Юргенсон назвал Зеленского наркоманом и раскритиковал Эстонию за помощь Украине. EKRE исключила его из партии

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Eesti Ekspress
ФОТО: Facebook/Kuvatõmmis | Delfi Meedia

В самой популярной эстонской русскоязычной группе в Facebook „Таллиннцы“ опубликовано видео, в котором член EKRE (теперь уже бывший) Всеволод Юргенсон рассуждает о разных вещах, заявляя, помимо прочего, что президент Владимир Зеленский - наркоман и что 99% предоставляемой Эстонией Украине помощи разворовывается, написала сегодня газета Eesti Ekspress. После публикации партия исключила Юргенсона из своих рядов.

Придерживаясь обыденной риторики EKRE, в своем предвыборном видео — за публикацию которого он „Таллиннцам“ платит — Юргенсон обвиняет Эстонию в том, что она помогает Украине и украинцам в то время, когда якобы 400 000 эстоноземельцев живут в бедности.

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