18.01.2023, 13:20
Всеволод Юргенсон назвал Зеленского наркоманом и раскритиковал Эстонию за помощь Украине. EKRE исключила его из партии(37)
ФОТО: | Delfi Meedia
В самой популярной эстонской русскоязычной группе в Facebook „Таллиннцы“ опубликовано видео, в котором член EKRE (теперь уже бывший) Всеволод Юргенсон рассуждает о разных вещах, заявляя, помимо прочего, что президент Владимир Зеленский - наркоман и что 99% предоставляемой Эстонией Украине помощи разворовывается, написала сегодня газета Eesti Ekspress. После публикации партия исключила Юргенсона из своих рядов.