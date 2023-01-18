Всеволод Юргенсон назвал Зеленского наркоманом и раскритиковал Эстонию за помощь Украине. EKRE исключила его из партии

В самой популярной эстонской русскоязычной группе в Facebook „Таллиннцы“ опубликовано видео, в котором член EKRE (теперь уже бывший) Всеволод Юргенсон рассуждает о разных вещах, заявляя, помимо прочего, что президент Владимир Зеленский - наркоман и что 99% предоставляемой Эстонией Украине помощи разворовывается, написала сегодня газета Eesti Ekspress. После публикации партия исключила Юргенсона из своих рядов.