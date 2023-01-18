Безработных больше, чем в прошлом году. Руководитель Кассы по безработице: готовимся к худшему

В конце 2021 года в стране было зарегистрировано 44 100 безработных, год спустя — 51 700. „В первой половине года ситуация была хорошей, но во втором полугодии показатели безработицы стали расти“, - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел. Хотя многие предприятия продолжают сокращать работников, в настоящее время уровень трудовой занятости выше, чем в предыдущие три года: работают 761 224 человека.

Но, как отметил Меэлис Паавел, неуверенность еще не отразилась на показателях незанятости населения, подчеркнув слово „еще“. Поэтому Касса по безработице готовится к тому, что количество безработных вырастет до 75 000 человек (средний показатель за год; в 2002 году он составлял 47 000 человек) и затем в течение нескольких лет будет держаться на уровне 55 000–60 000 безработных. Это приведет к быстрому уменьшению средств страхования по безработице, но в то же время позволит в перспективе покрыть расходы за четыре года.