18.01.2023, 10:51
Безработных больше, чем в прошлом году. Руководитель Кассы по безработице: готовимся к худшему(3)
Сморите, какие фирмы сокращали работников в 2022 году
ФОТО: | Delfi Meedia
Количество безработных стало увеличиваться во второй половине прошлого года. Поскольку вызванная кризисом неуверенность еще не отразилась на показателях незанятости населения, Касса по безработице готовится к худшему, пишет издание Ärileht.
В конце 2021 года в стране было зарегистрировано 44 100 безработных, год спустя — 51 700. „В первой половине года ситуация была хорошей, но во втором полугодии показатели безработицы стали расти“, - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел. Хотя многие предприятия продолжают сокращать работников, в настоящее время уровень трудовой занятости выше, чем в предыдущие три года: работают 761 224 человека.