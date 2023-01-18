Тело пропавшей Ирины с признаками насильственной смерти найдено на пустыре в Ласнамяэ

Тело было найдено ночью, около двух часов, в ходе поисковых мероприятий на пустыре Нарва мнт в Ласнамяэ. На теле имеются признаки насилия.

„Сотрудники криминальной полиции работали всю ночь: просматривали записи камер видеонаблюдения, собирали улики на месте происшествия и общались со знакомыми женщины. Полиция продолжит работу, чтобы установить, кто совершил данное преступление и каковы его мотивы“, - прокомментировал глава службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

В последний раз Ирину видели в понедельник, 16 января, около 18:30 на улице Паасику в Ласнамяэ, где она работала. После работы женщина домой не вернулась, и с тех пор связь с родственниками прервалась.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

