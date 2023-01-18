Местные самоуправления тренировались справляться с масштабным отключением электричества

„Сегодня самоуправления смогли отработать ситуацию, когда по разным причинам в Эстонии возникают перебои в подаче электроэнергии, отключение электроэнергии и, в конечном счёте, начинаются проблемы в быту. Местное самоуправление в этой ситуации является первым, кто должен заниматься разрешением проблем жителей. Я надеюсь, что для всех участников эти учения были полезными, и в ходе них были найдены проблемы и вопросы, которые хотели бы решить и продумать“, - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и добавил, что такие учения, в которых приняли участие все самоуправления, было организовано впервые.

В учениях приняли участие 79 местных самоуправлений. Согласно сценарию, в Эстонии при стечении ряда обстоятельств возник дефицит электроэнергии, и обеспечить постоянное электроснабжение можно только зданиям первой категории (больницам и т.п.). Остальные потребители получают электроэнергию по 4 часа, и это тоже нерегулярно. Из-за перебоев в электроснабжении начинают возникать бытовые проблемы - пропадает связь, вода и канализация, нельзя получить наличные и жидкое топливо. При этом по сценарию на улице температура воздуха -15 градусов.

Исходя из этого сценария, муниципальные кризисные команды должны были обсудить возможные ситуации и проблемы и найти решения.

„Хорошо, если какие-то жизненные ситуации можно разыграть заранее. Это даёт ещё более прочную основу для так называемого реального кризиса, чтобы наша готовность была максимальной, а наши действия в кризисной ситуации были продуманными. Дополнительным бонусом сегодняшних учений является последующая обратная связь, на основе которой можно будет скорректировать и дополнить свой антикризисный план“, - сказал старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат.