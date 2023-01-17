Эксперт: помочь решить вопрос с замороженными госактивами России может трибунал

„В отношении частных средств, конечно же, обязательно будут суды, и даже необязателен специальный трибунал. Все совершенно иначе в отношении государства, оно сейчас неподсудно, поэтому и ведут сейчас речь о создании отдельной судебной инстанции, отдельного юридического прецедента.

Другой не менее важный момент, как передать эти средства на восстановление Украине. Наверное, здесь потребуется какой-то промежуточный механизм, например, соответствующие гарантии государства на случай, если суд не удовлетворит конфискацию тех или иных активов“, - сказал Райво Варе.

Варе отметил, что надо отслеживать тему не конфискации активов, а смотреть, как будет решаться вопрос трибунала. „Если вы обратили внимание, совсем недавно министр иностранных дел Германии поддержала идею создания специального международного трибунала. Эта тема уже стоит на повестке дня. Этот вопрос обсуждается. И если появится трибунал, то в этом случае, будет решен и вопрос, как поступать с замороженными госактивами России“, - сказал эксперт.