Доктор Попов: В Эстонию уже прибыло лекарство от ковида Paxlovid. Когда оно появится в аптеках?(47)
В эксклюзивном интервью RusDelfi руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов сообщил, что лекарство Paxlovid уже прибыло в Эстонию. Читайте большое интервью с Аркадием Поповым уже завтра, в среду, только на RusDelfi.
На вопрос о том, стоит ли нам ждать возвращения ковида, Попов ответил следующее: „С большой долей вероятности сегодня можно сказать, что ковид, хоть еще и не превратился в обычный грипп, потихонечку движется в этом направлении. Уже сегодня мы используем средства инфекционного контроля, маски только в медицинских учреждениях“.
“Совсем скоро у нас появятся в продаже лекарства от ковида SARS‑CoV‑2, Paxlovid, - сообщил он. - Я знаю, он в Эстонию уже прибыл и на складах уже есть. Появится возможность лечения, амбулаторного лечения для групп риска, появится возможность профилактики помимо вакцин“.
На запрос RusDelfi в Департаменте лекарственных средств ответили, что поставки лекарств в больницы начались с первой недели января. „В настоящее время мы работаем над тем, чтобы доставить лекарство в аптеки на этой неделе“, - сообщил пресс-секретарь Департамент Сандер Раямяэ.
Лекарство может быть назначено пациентам с симптомами COVID-19 и людям, которые находятся в группе риска по следующим причинам:
- старше 60 лет;
- ожирение (ИМТ более 35);
- хроническая болезнь почек;
- серповидно-клеточная анемия;
- диабет, болезнь Квинке или гипертония;
- хронические заболевания легких;
- активная злокачественная опухоль;
- зависимость от медицинских вспомогательных средств (например, зависимость от CPAP-аппарата);
- иммуносупрессивное заболевание или лечение.
На сайте Департамента сообщается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС, англ. „European Medicines Agency - EMA) рекомендовало условное разрешение на продажу препарата Paxlovid-19 компании Pfizer. Это противовирусный препарат для лечения COVID-19 у взрослых с повышенным риском развития заболевания. Препарат также планируется ввести в Эстонии для лечения людей из групп риска.
Согласно информации на странице Департамента, лекарство является рецептурным и просто так его купить будет нельзя.
Больше информации о лекарстве можно прочитать здесь.