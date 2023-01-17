Доктор Попов: В Эстонию уже прибыло лекарство от ковида Paxlovid. Когда оно появится в аптеках?

На вопрос о том, стоит ли нам ждать возвращения ковида, Попов ответил следующее: „С большой долей вероятности сегодня можно сказать, что ковид, хоть еще и не превратился в обычный грипп, потихонечку движется в этом направлении. Уже сегодня мы используем средства инфекционного контроля, маски только в медицинских учреждениях“.



“Совсем скоро у нас появятся в продаже лекарства от ковида SARS‑CoV‑2, Paxlovid, - сообщил он. - Я знаю, он в Эстонию уже прибыл и на складах уже есть. Появится возможность лечения, амбулаторного лечения для групп риска, появится возможность профилактики помимо вакцин“.



На запрос RusDelfi в Департаменте лекарственных средств ответили, что поставки лекарств в больницы начались с первой недели января. „В настоящее время мы работаем над тем, чтобы доставить лекарство в аптеки на этой неделе“, - сообщил пресс-секретарь Департамент Сандер Раямяэ.



Лекарство может быть назначено пациентам с симптомами COVID-19 и людям, которые находятся в группе риска по следующим причинам: