Доктор Попов: В Эстонию уже прибыло лекарство от ковида Paxlovid

На вопрос о том, стоит ли нам ждать возвращения ковида, Попов ответил следующее: „С большой долей вероятности сегодня можно сказать, что ковид, хоть еще и не превратился в обычный грипп, потихонечку движется в этом направлении. Уже сегодня мы используем средства инфекционного контроля, маски только в медицинских учреждениях“.



“Совсем скоро у нас появятся в продаже лекарства от ковида SARS‑CoV‑2, Paxlovid, - сообщил он. - Я знаю, он в Эстонию уже прибыл и на складах уже есть. Появится возможность лечения, амбулаторного лечения для групп риска, появится возможность профилактики помимо вакцин“.



На сайте Департамента лекарств сообщается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС, англ. „European Medicines Agency - EMA) рекомендовало условное разрешение на продажу препарата Paxlovid-19 компании Pfizer. Это противовирусный препарат для лечения COVID-19 у взрослых с повышенным риском развития заболевания. Препарат также планируется ввести в Эстонии для лечения людей из групп риска.