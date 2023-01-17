Вздохнут с облегчением? Новые языковые требования к работающим на платформах таксистам и курьерам введены не будут

В отношении курьеров Bolt, Wolt и других платформ предполагали ввести требование знания эстонского языка как минимум на уровне А2, что на один уровень ниже В1. Кроме того, в законопроекте было несколько других идей - начиная от эстоноязычных сайтов до регулирования аудиорекламы в торговых центрах.

„Роль эстонского языка в общественном пространстве довольно быстро снизилась. И на это нужно было быстро отреагировать, - заявил во вторник ERR министр образования и науки Тынис Лукас. - Проект Закона о языке предоставлял для этого возможность, и мне очень жаль, что партнеры по коалиции не сочли нужным его поддержать“.

Судьба проекта стала ясна в понедельник на коалиционном совете, когда лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс подтвердил, что законопроект снят с повестки дня.

Вне зависимости от изменений в законе, Языковой департамент и сейчас может проверять людей, работающих в обычных компаниях, которые специализируются на таксоизвозе.

„Но к водителям, которые работают в такси через приложение, языковое требование не применяется, потому что они не являются водителями такси по закону, - сказал Лукас, который считает, что изменение закона происходит быстро. - Эта ситуация привела и наш рынок такси, и общую культуру обслуживания с точки зрения эстонского языка и клиента к очень плохой ситуации“.