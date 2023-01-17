ФОТО читателя | „Go back to Russia!“ – неизвестные оставили послание на автомобиле гражданки Эстонии

„Сама я гражданка Эстонии, но моя мама из России. Это ее автомобиль, поэтому и на российских номерах. На этой машине я часто езжу в Россию – к маме, на лечение“, – поясняет женщина, которая связалась с RusDelfi.

Вечером того дня она вместе с семьей отправилась в Курна на этой самой машине. В магазине они пробыли чуть больше часа, а когда вышли на парковку, то обнаружили, что машина увешана плакатами. Помимо этого, неизвестные оплевали стекла автомобиля.

„Я испугалась, мои дети – тоже. Подумала, что могут ведь и бомбу подложить. Как бы чего не случилось“ – вспоминает потерпевшая. Женщина позвонила в полицию. Приехавший патруль визуально осмотрел автомобиль при помощи фонарика.

„Повреждения машины отсутствуют, развешивание плакатов само по себе нарушением не является. Полиция объяснила владелице автомобиля, что если позднее она обнаружит, что какие-то повреждения все же есть, то она сообщит нам об этом через интернет-среду“, – прокомментировал произошедшее руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

Примечательно, что незадолго до приезда полиции к машине подошла эстоноязычная семейная пара и стала срывать плакаты, объяснив это тем, что им стыдно за поведение своих соотечественников.

„Я постоянно ставлю машину под камерами, чтобы видеть, кто к ней подходит. Друзья советуют написать на машине, что я эстонка. Но это же смешно“, – рассказывает женщина.

Полиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя причинять ущерб чужому имуществу. У каждого есть право выражать свою политическую позицию, но так, чтобы это не ущемляло права других людей, проживающих в Эстонии.