17.01.2023, 15:54
Пропавшая 28-летняя женщина нашлась, с ней все в порядке(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ответственный человек сегодня вечером связался с веб-полицейским и сообщил, что недавно общался с пропавшей неделю назад Маарьей и что Маарья вернулась домой.
К женщине сразу же выехала полиция и убедилась, что с ней все в порядке.
Сегодня днем родственники сообщили, что уже неделю не могут связаться с 28-летней Маарьей. Были предприняты попытки найти молодую женщину как по телефону, так и в ее доме на улице Вяйке Каар в Тарту. К сожалению, телефон Маарьи отключен с прошлого вторника, не было ее и дома. Поскольку состояние здоровья молодой женщины требует ежедневного приема лекарств, родные переживали, что ее жизни может угрожать опасность.