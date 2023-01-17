Компания Eesti Gaas доставила в Клайпеду зимнюю партию газа

„Eesti Gaas заблаговременно подготовился к отопительному сезону и обеспечил потребителей необходимым газом. Сегодняшняя поставка поможет нам в зимние месяцы. Газа хватит на всех, причем цена упала, поскольку зима в Европе до сих пор была необычно теплой“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Сегодня существует договоренность и о следующей поставке газа через Клайпеду в марте. Во 2 и 3 кварталах, когда терминал Инкоо заработает в полной мере, мы планируем возить газ и через него“, - сказал Каасик.

В ближайшие дни на плавучем терминале Independence состоится бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по трубопроводам Литвы и Латвии. Ходящий под греческим флагом газовый танкер Isabella имеет длину 295 метров и ширину 46 метров. Он может вместить 174 130 м3 сжиженного газа.

В прошлом году газ клиентам Eesti Gaas доставили пять крупных танкеров LNG. Газовый танкер Aristidis 1 из США прибыл на Клайпедский терминал в мае, Diamond Gas Crystal из США и Arctic Princess из Норвегии в июне, Isabella из США в октябре и Arctic Aurora из Норвегии в ноябре.

Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, Eesti Gaas уже много лет поставляет автоцистерны с LNG для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).