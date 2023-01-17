Адвокат: прокуратура посадила кибербизнесмена на основании бумаги из США, которая ничего не стоит

Дело в том, что в случае экстрадиции должно быть предоставлено судебное решение, вынесенное в другой стране, однако в Эстонию из США был отправлен только ордер на арест или бумага, сравнимая с повесткой в ​​суд. Только там могло обсуждаться, следует ли его задерживать или нет, сообщил суду защищающий Турыгина помощник присяжного адвоката Андри Рохтла из адвокатского бюро Levin.