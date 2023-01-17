17.01.2023, 20:15
Адвокат: прокуратура посадила кибербизнесмена на основании бумаги из США, которая ничего не стоит(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кибербизнесмен Иван Турыгин не может быть экстрадирован в США, так как суду представлено недостаточно доказательств по соответствующему запросу, отметили его адвокаты. Об этом пишет „Эстонский экспресс“.
Дело в том, что в случае экстрадиции должно быть предоставлено судебное решение, вынесенное в другой стране, однако в Эстонию из США был отправлен только ордер на арест или бумага, сравнимая с повесткой в суд. Только там могло обсуждаться, следует ли его задерживать или нет, сообщил суду защищающий Турыгина помощник присяжного адвоката Андри Рохтла из адвокатского бюро Levin.