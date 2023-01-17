ЧП и криминал
17.01.2023, 20:15

Адвокат: прокуратура посадила кибербизнесмена на основании бумаги из США, которая ничего не стоит

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ПОД ДЛИТЕЛЬНЫМ АРЕСТОМ: Иван Турыгин явился сегодня в суд, чтобы выяснить, должен ли он оставаться под арестом или может быть освобожден на время судебного разбирательства.
ПОД ДЛИТЕЛЬНЫМ АРЕСТОМ: Иван Турыгин явился сегодня в суд, чтобы выяснить, должен ли он оставаться под арестом или может быть освобожден на время судебного разбирательства.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Кибербизнесмен Иван Турыгин не может быть экстрадирован в США, так как суду представлено недостаточно доказательств по соответствующему запросу, отметили его адвокаты. Об этом пишет „Эстонский экспресс“.

Дело в том, что в случае экстрадиции должно быть предоставлено судебное решение, вынесенное в другой стране, однако в Эстонию из США был отправлен только ордер на арест или бумага, сравнимая с повесткой в ​​суд. Только там могло обсуждаться, следует ли его задерживать или нет, сообщил суду защищающий Турыгина помощник присяжного адвоката Андри Рохтла из адвокатского бюро Levin.

Второй адвокат бизнесмена Карл Каск из бюро Cobalt упомянул, что американцы подозревают Турыгина в связи с двумя делами. Одно из них — так называемый эпизод Hashflare, срок ответа по которому уже истек. Второй случай — краудфандинг банка Polybus, который не был направлен на граждан США и, следовательно, не подпадает под юрисдикцию США.

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