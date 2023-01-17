Почему дома так холодно? Обеспокоенные граждане обращаются в Департамент здоровья из-за низкой температуры в квартирах

Ведомство сообщило, что не занимается вопросами низких температур в помещениях, это зона ответственности квартирного товарищества.

По словам руководителя отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лены Альбрехт, в случае низкой или высокой температуры воздуха в многоквартирных домах решение должно быть найдено на уровне квартирного товарищества. „Департамент здоровья может контролировать только образовательные и социальные учреждения, а также предприятия, предлагающие косметические и бытовые услуги“, — пояснила она.

По словам Альбрехт, температура воздуха в жилом помещении должна быть оптимальной и способствовать созданию и поддержанию здорового и правильного микроклимата. „В жилом помещении, отапливаемом сетью централизованного теплоснабжения или котельной здания, температура воздуха при длительном пребывании людей в помещении не должна быть ниже 18 градусов. В целом, наиболее подходящей температурой воздуха в помещении для человека считается 21-23 градуса“, — отметила представитель департамента.

„Если вы чувствуете, что температура воздуха в помещении слишком низкая, то в случае с многоквартирным домом это следует обсудить в первую очередь с квартирным товариществом и собственником дома. Не исключено, что можно отрегулировать температуру в системе отопления дома. В долгосрочной перспективе можно утеплить здание и использовать другие технические решения“, — сказала Альбрехт и добавила, что если с квартирным товариществом не удается прийти к консенсусу, следует обратиться в Союз квартирных товариществ Эстонии.

Если проблемы возникают в школах или в детских садах, то можно обратиться в Департамент здоровья.

Согласно постановлению правительства, температура воздуха в помещении группы должна быть не ниже 21 градуса. Температура воздуха в учебном помещении школы должна быть не ниже 19 градусов, в спортзале не ниже 18 градусов и в душевой не ниже 24 градусов. Для измерения температуры воздуха в классе должен иметься термометр.