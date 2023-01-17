В Таллинне пьяный пешеход попал под машину

17 января в 15:43 произошла авария возле Выйду, 53 в Раквере, где 43-летняя женщина на легковом автомобиле Opel Astra наехала на 15-летнуюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ракверескую больницу.

В 18:14 произошла авария возле Ситси, 5 в Таллинне, где, по предварительным данным, 47-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения переходил дорогу и получил удар от легкового автомобиля Subaru Legacy, которым управлял 27-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

В 19:15 произошла авария возле Сыпрузе, 249 в Таллинне, где легковой автомобиль Kia Sportage под управлением 53-летнего мужчины, по предварительным данным, наехал на пешеходом переходе со светофором на 26-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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