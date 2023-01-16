Новости Эстонии
16.01.2023, 19:29

ФОТО| В некоторые районы Сааремаа оттепель принесла большие неприятности. Подвалы и дворы полны воды

 

Если месяц назад у головную боль островитянам доставляли снежные завалы, то теперь их беспокоят последствия оттепели.

Фотограф сообщил с места событий, что поля, дворы, а также подвалы затоплены.

Он сказал, что это вызывает озабоченность в окрестностях Вальяла, а также в Тахула и Насва. „Не то чтобы на всем острове, но, например, в Асте подвалы заполнены водой“, — отметил он. Кроме того, есть проблемы и в Курессааре.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем ​​будет скорее плюсовой.

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