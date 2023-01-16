ФОТО| В некоторые районы Сааремаа оттепель принесла большие неприятности. Подвалы и дворы полны воды

Он сказал, что это вызывает озабоченность в окрестностях Вальяла, а также в Тахула и Насва. „Не то чтобы на всем острове, но, например, в Асте подвалы заполнены водой“, — отметил он. Кроме того, есть проблемы и в Курессааре.