16.01.2023, 19:29
ФОТО| В некоторые районы Сааремаа оттепель принесла большие неприятности. Подвалы и дворы полны воды
Если месяц назад у головную боль островитянам доставляли снежные завалы, то теперь их беспокоят последствия оттепели.
Фотограф сообщил с места событий, что поля, дворы, а также подвалы затоплены.
Он сказал, что это вызывает озабоченность в окрестностях Вальяла, а также в Тахула и Насва. „Не то чтобы на всем острове, но, например, в Асте подвалы заполнены водой“, — отметил он. Кроме того, есть проблемы и в Курессааре.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем будет скорее плюсовой.