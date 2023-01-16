Отправляясь на зимнюю рыбалку, будьте осторожны! На выходных пограничники пришли на помощь рыбакам, попавшим в беду на Чудском озере

Первое сообщение о попавшем на Чудском озере в беду рыбаке поступило пограничникам в субботу около 10-ти часов утра, когда о помощи попросил рыбак, находящийся примерно с 4-х километрах от берега в районе Меэрпалу и въехавший на мотобуксировщике в полынью. „Пограничники сразу же выехали на помощь и вытащили его из трещины во льду. Мужчина въехал в полынью на мотобуксировщике, упал и промок, однако в помощи медиков не нуждался. Ему удалось завести мотор, и после того, как его мотобуксировшик был при помощи лебедки поднят на лед, сам уехал на нем на берег,“ - описал начальник Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс.

Он добавил, что уже спустя несколько часов с озера поступило второе сообщение о нуждающихся в помощи. „Около 15-ти часов сообщили, что на траверзе Омеду мотосани с санками въехали в большую лужу, образовавшуюся на льду. Мотор заглох и больше не заводился. С водителем все было в порядке, его проблема заключалась в том, что он должен был забрать с озера восьмерых рыбаков, которых он с утра отвез на лед,“ - сказал Эрнитс.

По словам начальника кордона, уже смеркалось и рыбаки, дожидающиеся транспорта, находились более чем в шести километрах от берега, поэтому пограничники добрались до рыбаков на судне на воздушной подушке и перевезли их на берег. Из воды достали также транспортное средство, и его транспортировку на берег шофер организовал уже сам,“ - добавил Эрнитс.

Эрнитс отметил, что из-за сильных ветров и дождей последних дней ледовые условия на Чудском озере местами стали довольно сложными. „Лед еще держит, но есть места, где он тонкий уже вблизи от берега, во льду образовались трещины и местами он покрыт большими лужами, что в совокупности требует от всех выходящих на лед повышенного внимания и осведомленности о текущей ледовой ситуации,“ - пояснил начальник кордона.