„Шахтер“ и „Челси“ планируют провести товарищеский матч в Донецке

Об этом сообщил президент донецкого „Шахтера“ Ринат Ахметов, пишет официальный сайт донецкого клуба. Он подчеркнул, что не хотел бы отпускать Мудрика, так как его цель – выигрывать европейские трофеи, а не совершать рекордные трансферы.

„Я никогда не скрывал, что моя мечта – выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира.

К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с „Челси“ на „Донбасс Арене“ в украинском Донецке“, – сказал Ахметов.

В воскресенье Михаил Мудрик перешел в лондонский „Челси“ за 100 млн евро, из которых 30 составят бонусы. Фанаты „Челси“ устроили овации украинскому игроку.

