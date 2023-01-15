Лондонский „Челси“ подписал 22-летнего украинца, который стал самым дорогим футболистом Восточной Европы

До недавнего времени очевидным фаворитом в борьбе за украинца считали „Арсенал“, который предлагал за футболиста 70 млн. евро с учетом бонусов, но „Шахтер“ просил 100 млн евро.

Мудрик не новое имя для европейских скаутов: еще в январе-2022 УЕФА включил его в список из 40 перспективных футболистов, за которыми стоило последить. Украинец помог „Шахтер“ выйти в весеннюю стадию ЛЕ.

Трансфер Михаила Мудрика обошелся лондонскому клубу „Челси“ в рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро плюс 30 млн бонусами, отмечает официальный сайт „Шахтера“.

„Я очень рад подписать контракт с Челси. Это огромный клуб из фантастической лиги, это очень привлекательный проект для меня на этом этапе карьеры. Я рад встретиться со своими новыми товарищами по команде, и я с нетерпением жду работы и обучения под руководством Грэма Поттера и его команды“, – поделился впечатлениями Мудрик.

Чтобы принести дополнительные деньги „Шахтеру“, Мудрик с „Челси“ должен выиграть АПЛ или Лигу чемпионов в течение 7 лет. Именно на такой срок рассчитано соглашение украинца с лондонцами. Зарплата 22-летнего украинского нападающего составит 7,5 млн евро в год.

Михаил за первую команду „Шахтера“ выступал с 2018 года. За это время провел 44 матча во всех турнирах. Отметился 12 забитыми мячами и сделал 17 передач. Из них 10 голов (и 8 передач) было забито в текущем сезоне.