Полицейский пес Рикки нашел заблудившуюся пожилую женщину

Вечером воскресенья, 15 января, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Отепя из дома ушла 87-летняя женщина. Было известно, что бабушка могла заблудиться и попасть в беду, передвигаясь в сельской местности и не очень хорошо ориентируясь в окружающем мире. Родственники какое-то время безуспешно искали пожилую женщину самостоятельно, но безрезультатно, поэтому чуть позже в дело вмешалась и полиция. На вызов, кроме сотрудников правоохранительных органов, откликнулись заслуженный полицейский пес Рикки и его хозяин кинолог Александр. Одновременно была дана команда как можно быстрее начать поиск с вертолетом.

Пока родственники и полицейские выстраивались в цепь, чтобы прочесать этим методом ближайший лес, Рикки и его хозяин принялись искать старушку там, где была наибольшая вероятность взять ее след. Прошло чуть больше часа, и полицейский пес Рикки нашел пропавшую пожилую даму. Женщина была явно сбита с толку, потеряла один из своих резиновых сапог и стояла на одном месте, пока полицейские не подошли и не заговорили с ней. Полицейские вынесли женщину из леса и передали медикам для проверки состояния ее здоровья.

Александр Удачный, кинолог Лыунаской префектуры, рассказал, что, учитывая холодную погоду и ледяной ветер, поиски пропавшей дамы были срочными. „Я очень обрадовался, когда Рикки начал двигаться по тропе все быстрее и быстрее, поймав в воздухе запах человека, и наконец, нашел женщину, которой нужна была помощь“, — доволен кинолог.

Медики объяснили, что у женщины переохлаждение, но после некоторых медицинских манипуляций ее, к счастью, отпустили домой на попечение родственников.

Ежегодно служебные собаки Департамента полиции и погранохраны спасают жизни в среднем полусотне человек, заблудившихся в сельской местности или потерявшихся и попавших в беду.