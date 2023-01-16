Николай Дегтяренко возглавит список партии „Зелёные Эстонии“ в Харьюмаа и Рапламаа

Николай Дегтяренко – опытный политик, третий раз избранный депутатом горсобрания Маарду. В биографии Дегтяренко есть работа в горсобрании Таллинна и районной управе Мустамяэ, успешное предпринимательство и обширные международные связи. Николай Дегтяренко имеет степень магистра Таллиннского технического университета и степень кандидата экономических наук.

Отвечая на вопрос, почему выбор сделан именно в пользу партии „Зеленые Эстонии“, Николай Дегтяренко сказал, что политическая жизнь страны нуждается в обновлении, избиратели устали от несменяемых годами лиц во власти. Именно поэтому развитие экономики Эстонии пробуксовывает, политики, обросшие штампами и стереотипами, превратились в музейные экспонаты и не способны генерировать прорывные идеи.

„Партия „Зеленые Эстонии“ как раз представляет живую политическую силу, способную привести в парламент новых людей со свежими взглядами и интересными мыслями. Эстония заслуживает лучшей участи, чем быть заповедником политических динозавров. Программа партии содержит много ценных идей, реализация которых на государственном уровне позволит сохранить природу, перейти к модели неистощимого природопользования и повысить качество жизни в Эстонии. Как депутат парламента я намерен привлекать инвестиции в „зеленую“ экономику, создавать новые рабочие места и бороться с энергокризисом, опустошающим кошельки рядовых потребителей“, – рассказал Дегтяренко.

В ходе избирательной кампании Николай Дегтяренко планирует провести встречи с жителями округа, чтобы совместными усилиями создать народную программу „Чистая волна“ по решению злободневных вопросов оздоровления окружающей среды.

„Многие годы Маарду и его окрестности накрывает омерзительный запах, источником которого жители Харьюмаа считают таллиннскую свалку в Йыэляхтме, терминалы жидкого топлива и предприятия в порту Мууга. Мэрия Маарду выдала и разрешение на строительство биогазового завода - все это привело к тому, что Маарду превратился в эпицентр экологических проблем в Харьюмаа и это своим носом ощущают жители Маарду, Йыэляхтме, Виймси и волости Раэ. Необходимы новые и эффективные законодательные решения на уровне Рийгикогу!“ – заключил Николай Дегтяренко.