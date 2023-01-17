Экономика
17.01.2023, 09:25

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Шесть торговых сетей, 30 товаров. Разница между самой дорогой и самой дешевой корзиной составляет 30 евро

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Ärileht сравнил цены на 30 товаров в шести сетях
Ärileht сравнил цены на 30 товаров в шести сетях
ФОТО: Hele-Mai Kulleste | Delfi Meedia

Анализ Delfi Ärileht показывает, что разница между самой дорогой и самой дешевой корзиной может достигать 30 евро. При этом ни самая дорогая, ни самая дешевая особых сюрпризов не преподнесли.

Ärileht выбрал 30 распространенных продуктов и посетил шесть сетевых магазинов, чтобы узнать их цены. За основу анализа был выбран самый дешевый продукт и цена за 1 кг.

Самые дешевые фрукты и овощи можно купить в Prisma и Maxima. Самым дорогим является отечественная сеть магазинов Selver. Здесь также следует отметить, что Prisma и Lidl на прошлой неделе не торговали эстонскими яблоками.

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