17.01.2023, 09:25
ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Шесть торговых сетей, 30 товаров. Разница между самой дорогой и самой дешевой корзиной составляет 30 евро(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Анализ Delfi Ärileht показывает, что разница между самой дорогой и самой дешевой корзиной может достигать 30 евро. При этом ни самая дорогая, ни самая дешевая особых сюрпризов не преподнесли.
Ärileht выбрал 30 распространенных продуктов и посетил шесть сетевых магазинов, чтобы узнать их цены. За основу анализа был выбран самый дешевый продукт и цена за 1 кг.