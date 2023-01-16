Крупный спонсор Isamaa банкир Парвел Пруунсильд подал в суд на Википедию за клевету

Пруунсильд сообщил ERR , что причиной судебного иска в первую очередь стала статья в эстонской Википедии, содержащая неверную информацию. „Статья в Википедии указывает на подозрение в том, что Bigbank и я лично выиграли от изменения второй пенсионной ступени на добровольную. А это абсолютная клевета , — сказал Пруунсильд.

„Мой адвокат Пауль Керес также назвал соответчиками тех, кто распространяет это ложное заявление и клевету, а именно Андруса Ансипа и Юргена Лиги. Клевета в конце концов должна быть опровергнута. В данном случае, однако, мотивом было то, что обо мне была создана статья в Википедии, о которой я узнал только в конце ноября. Меня также уведомили, что это первая статья, по которой я попадаю в поиск, и в ней есть эти клеветнические факты. Кто-то со стороны Википедии также должен нести ответственность за то, чтобы не публиковать клеветнические материалы“, — сказал Пруунсильд.