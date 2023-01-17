Синоптик: не дайте предвестникам весны себя обмануть! Зиму со счетов списывать рано

„Не стоит забывать, что сейчас только середина января, несмотря на то, что многие реки уже выходят из берегов, как во время весеннего половодья, клены дают сок, а из-под земли пробиваются первые подснежники и т.д. Все это на самом деле производит на сознание людей сильное впечатление. Но не стоит позволять природе себя обмануть. У погоды другие намерения“, - пишет Кийтсак.

Синоптик отмечает, что если говорить о долгосрочных прогнозах, то больше всего бросается в глаза растущая вероятность потепления стратосферы и замедление западных ветров. Ослабление полярного вихря может начаться уже в конце этого месяца, что позже может привести к изменениям в общей циркуляции воздуха: сначала в стратосфере и только потом в тропосфере, где формируется наша погода на каждый день. Зональный воздушный поток (воздушный поток с запада) ослабеет. „Это даст зиме возможность снова собраться с силами и удивить нас своими выходками“.