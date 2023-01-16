Telia будет постепенно закрывать свою сеть 3G. Некоторым клиентам придется купить новые телефоны
С февраля 2023 года Telia начнет постепенно отключать свою сеть 3G по регионам. Высвободившийся в результате отключения 3G сетевой ресурс будет направлен в основном на укрепление сети 4G и повышение качества голосовой связи и передачи данных в этой сети.
По словам директора по технологиям Telia Андре Виссе, закрытие сети 3G не затронет большинство мобильных клиентов Telia, поскольку для мобильных звонков и передачи данных чаще всего используется сеть 4G. Кроме этого, постоянно расширяется сеть Telia 5G, что также увеличивает объемы передачи данных.
„С закрытием сети 3G использование мобильных услуг Telia не ухудшится – наоборот, клиенты Telia смогут пользоваться самыми современными, актуальными и функциональными технологическими решениями на местном рынке. Мы не боимся первыми делать большие шаги, и в целом от этого выигрывают наши клиенты, партнеры по сотрудничеству и все местное общество“, – сказал Виссе.
На данный момент 99% всего объема мобильной передачи данных, обслуживаемого Telia, проходит через сети 4G и 5G. При этом почти 70% всех мобильных звонков, обслуживаемых предприятием, совершается в сети 4G.
Закрытие сети 3G напрямую затрагивает тех клиентов, которые используют мобильные телефоны, работающие только в сетях 2G/3G. Эти телефоны не поддерживают VoLTE и не могут совершать звонки в сети 4G. В худшем случае, то есть если телефон пользователя может работать только в сети 3G, после закрытия сети 3G клиент больше не сможет пользоваться своим телефоном. Следует также отметить, что VoLTE поддерживают не все телефоны 4G/5G.
Информацию о поддержке VoLTE или ее отсутствии также можно найти на сайте продавца устройства, сайте производителя устройства и в инструкции к устройству.
„В связи с вышеизложенным мы рекомендуем заранее начать использовать телефон с поддержкой VoLTE, который, во-первых, не подведет в будущем, а во-вторых, предлагает гораздо лучшее качество мобильных звонков, чем телефоны без VoLTE. Разумеется, с этой целью мы подготовили очень хорошие предложения для наших клиентов“, – сказал Виссе.
Если пользователь не знает, поддерживает ли его мобильный телефон звонки VoLTE или 4G, это можно проверить несколькими способами. Первый признак наличия поддержки VoLTE можно увидеть уже в самом телефоне: верхняя кромка экрана большинства моделей телефонов показывает, какую сеть или технологию использует устройство в данный момент: 2G, 3G, 4G/VoLTE или 5G.
Например:
Всем клиентам, которых непосредственно коснется отключение сети 3G и которые пользуются телефонами без поддержки VoLTE, Telia отправит персональное SMS-уведомление с необходимой информацией.
Кроме того, для всех клиентов, затронутых отключением сети 3G, в самообслуживании Telia опубликована подробная информация о том, какие телефоны следует заменить и как это сделать. Клиент может найти соответствующую информацию, войдя в самообслуживание Telia и перейдя в раздел Предложения > Персональные предложения.
Telia также рекомендует проверить устройства, использующие мобильные данные в сети 3G (например, старые USB-модемы, не поддерживающие 4G), и заранее подумать об их замене.
График закрытия сети 3G Telia в 2023 году:
28.02.2023 отключат 3G в Ляэнемаа
30.03.2023 отключат 3G в Пярнумаа и Рапламаа.
31.04.2023 отключат 3G в Харьюмаа
30.05.2023 отключат 3G в Таллинне
30.09.2023 отключат 3G в Ида- и Ляэне-Вирумаа, Хийумаа и Сааремаа
31.10.2023 отключат 3G в Вильяндимаа, Йыгевамаа и Ярвамаа
30.11.2023 отключат 3G в Тартумаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаa.
На веб-сайте Telia опубликована карта, показывающая план закрытия сети 3G как по срокам, так и по регионам.
По словам Андре Виссе, отключение сетей 2G и 3G не является новостью ни в мире, ни среди наших соседей, эта тенденция продолжается уже несколько лет. „Например, Telia в Литве полностью отключила свою сеть 3G уже к концу 2022 года. С закрытием сети 3G в Эстонии в какой-то момент столкнутся и другие поставщики услуг“.