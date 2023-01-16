Telia будет постепенно закрывать свою сеть 3G. Некоторым клиентам придется купить новые телефоны

По словам директора по технологиям Telia Андре Виссе, закрытие сети 3G не затронет большинство мобильных клиентов Telia, поскольку для мобильных звонков и передачи данных чаще всего используется сеть 4G. Кроме этого, постоянно расширяется сеть Telia 5G, что также увеличивает объемы передачи данных.

„С закрытием сети 3G использование мобильных услуг Telia не ухудшится – наоборот, клиенты Telia смогут пользоваться самыми современными, актуальными и функциональными технологическими решениями на местном рынке. Мы не боимся первыми делать большие шаги, и в целом от этого выигрывают наши клиенты, партнеры по сотрудничеству и все местное общество“, – сказал Виссе.

На данный момент 99% всего объема мобильной передачи данных, обслуживаемого Telia, проходит через сети 4G и 5G. При этом почти 70% всех мобильных звонков, обслуживаемых предприятием, совершается в сети 4G.

Закрытие сети 3G напрямую затрагивает тех клиентов, которые используют мобильные телефоны, работающие только в сетях 2G/3G. Эти телефоны не поддерживают VoLTE и не могут совершать звонки в сети 4G. В худшем случае, то есть если телефон пользователя может работать только в сети 3G, после закрытия сети 3G клиент больше не сможет пользоваться своим телефоном. Следует также отметить, что VoLTE поддерживают не все телефоны 4G/5G.

Информацию о поддержке VoLTE или ее отсутствии также можно найти на сайте продавца устройства, сайте производителя устройства и в инструкции к устройству.

„В связи с вышеизложенным мы рекомендуем заранее начать использовать телефон с поддержкой VoLTE, который, во-первых, не подведет в будущем, а во-вторых, предлагает гораздо лучшее качество мобильных звонков, чем телефоны без VoLTE. Разумеется, с этой целью мы подготовили очень хорошие предложения для наших клиентов“, – сказал Виссе.