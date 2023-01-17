Вышедшего из тюрьмы серийного насильника невозможно выслать из страны

Убийство и изнасилование молодой женщины, изнасилование мальчика, изнасилование несовершеннолетней девушки, изнасилование еще одной женщины — список преступлений, совершенных Андреем Букетовым, не вызывает сомнений в том, что законопослушным человеком он не является. Букетов привлекался к ответственности и за попытку изнасилования, кражу и нарушение общественного порядка. Осенью прошлого года Букетов, находившийся за решеткой с 2003 года, вышел на свободу, отбыв наказание. С 12 октября 2022 года он может свободно передвигаться по Эстонии.

Летом прошлого год издание Eesti Päevaleht написало о том, что, находясь за решеткой, Букетов, отбывающий срок за убийство и изнасилование, лишился долгосрочного вида на жительство. Он родился в России, но в момент совершения преступления жил и работал в Нарве. Букетов, ссылаясь на то, что его мать, сестра, брат и дети живут в Эстонии — в Таллинне и Нарве — попытался оспорить решение Департамента полиции и погранохраны (ДПП), в котором отмечалось, что Букетов представляет собой большую опасность для общества.