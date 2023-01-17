Вышедшего из тюрьмы серийного насильника невозможно выслать из страны(27)
Хотя Андрей Букетов, отбывший срок за убийство и изнасилования, не имеет эстонского гражданства, и его долгосрочный вид на жительство аннулирован, его некуда выслать из страны, пишет газета Eesti Päevaleht.
Убийство и изнасилование молодой женщины, изнасилование мальчика, изнасилование несовершеннолетней девушки, изнасилование еще одной женщины — список преступлений, совершенных Андреем Букетовым, не вызывает сомнений в том, что законопослушным человеком он не является. Букетов привлекался к ответственности и за попытку изнасилования, кражу и нарушение общественного порядка. Осенью прошлого года Букетов, находившийся за решеткой с 2003 года, вышел на свободу, отбыв наказание. С 12 октября 2022 года он может свободно передвигаться по Эстонии.