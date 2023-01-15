Городскую дотацию смогут получать еще больше частных школ по интересам

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город ценит предлагаемые частными школами по интересам возможности. „Поддержка частных школ по интересам улучшает доступность образования по интересам и расширяет возможности для занятий детей и молодежи. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса и энергетического кризиса частные школы по интересам оказались в трудном положении – число учеников сократилось, а административные расходы возросли. Поэтому мы хотим расширить число получателей субсидии и позволить частным школам по интересам использовать ее также для покрытия хозяйственных расходов“, - сказал вице-мэр.

Потребность в пособии и число ходатайствующих о ее получении с годами возросли. Если два года назад город поддержал 23 частных школы по интересам, в которых занимались в общей сложности 4182 ученика, то в прошлом году субсидию получили уже 30 частных школ по интересам, в которых занимались 6600 человек.

„В прошлом году мы приняли решение повысить пособие для частных школ по интересам на 50% и в бюджете на 2023 год на эти цели выделено 300 000 евро вместо прежних 200 000 евро. Мы знаем, что частные школы по интересам сейчас в трудном положении, но и городской бюджет ограничен, поэтому наши возможности не безграничны – в особенности после того, как в 2021 году государство по предложению тогдашнего министра образования приняло решение значительно сократить объемы средств, выделяемых местным самоуправлениям на деятельность школ по интересам, - пояснил Белобровцев. – В то же время, согласно действующему порядку, пособие выплачивалось тем частным школам по интересам, в которых учится не менее 100 учеников, которые зарегистрированы в качестве жителей Таллинна, в будущем о пособии смогут ходатайствовать также те учреждения, в которых занимаются от 85 до 99 таллиннских ребят. Это сделает субсидию более доступной в том числе для небольших школ по интересам“.