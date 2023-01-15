Городскую дотацию смогут получать еще больше частных школ по интересам(1)
Таллиннская горуправа передала в горсобрание проект постановления, согласно которому в Таллинне порядок субсидирования частных школ по интересам будет скорректирован и число получателей дотации увеличится. Кроме того, появится дополнительная возможность для её использования.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город ценит предлагаемые частными школами по интересам возможности. „Поддержка частных школ по интересам улучшает доступность образования по интересам и расширяет возможности для занятий детей и молодежи. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса и энергетического кризиса частные школы по интересам оказались в трудном положении – число учеников сократилось, а административные расходы возросли. Поэтому мы хотим расширить число получателей субсидии и позволить частным школам по интересам использовать ее также для покрытия хозяйственных расходов“, - сказал вице-мэр.
Потребность в пособии и число ходатайствующих о ее получении с годами возросли. Если два года назад город поддержал 23 частных школы по интересам, в которых занимались в общей сложности 4182 ученика, то в прошлом году субсидию получили уже 30 частных школ по интересам, в которых занимались 6600 человек.
„В прошлом году мы приняли решение повысить пособие для частных школ по интересам на 50% и в бюджете на 2023 год на эти цели выделено 300 000 евро вместо прежних 200 000 евро. Мы знаем, что частные школы по интересам сейчас в трудном положении, но и городской бюджет ограничен, поэтому наши возможности не безграничны – в особенности после того, как в 2021 году государство по предложению тогдашнего министра образования приняло решение значительно сократить объемы средств, выделяемых местным самоуправлениям на деятельность школ по интересам, - пояснил Белобровцев. – В то же время, согласно действующему порядку, пособие выплачивалось тем частным школам по интересам, в которых учится не менее 100 учеников, которые зарегистрированы в качестве жителей Таллинна, в будущем о пособии смогут ходатайствовать также те учреждения, в которых занимаются от 85 до 99 таллиннских ребят. Это сделает субсидию более доступной в том числе для небольших школ по интересам“.
Размер пособия для частных школ по интересам, в которых занимается 85-99 таллиннских учеников, согласно проекту, будет составлять 4000 евро. Субсидия для частных школ по интересам, в которых занимается от 100 до 199 таллиннцев по-прежнему будет составлять 6000 евро, если количество учеников из Таллинна от 200 до 299 – 9000 евро, в случае 300 – 399 учеников – 11 500 евро, от 400 до 499 человек – 14 500 евро, от 500 и более – 17 000 евро.
Другое важное изменение состоит в том, что если прежде частные школы по интересам могли использовать пособие только для выплаты зарплат педагогам и приобретения учебных материалов, то в дальнейшем за счет пособия можно будет покрыть и хозяйственные расходы, например, на аренду, отопление, электричество, воду.
Согласно проекту, будет изменен также период подачи ходатайств. В этом году в качестве исключения ходатайства можно представить с 5 января по 10 февраля, чтобы школы по интересам могли ознакомиться с новым порядком и оформить соответствующие требованиям ходатайства. Прежде всего это касается школ по интересам, в которых занимается от 85 до 99 таллиннских учеников, которые прежде не получали поддержки. В последующие годы заявления можно будет подать в период с 5 по 10 февраля.
Необходимые для выплаты субсидии средства предусмотрены в бюджете Таллиннского департамента образования на 2023 год. Постановление вступит в силу задним числом с 1 января 2023 года.
Изменение порядка субсидирования частных школ по интересам должно утвердить Таллиннское горсобрание
Постановление Таллиннского горсобрания о порядке назначения субсидий частным школам по интересам от 13 июня 2019 года №13: „Erahuvikooli toetuse andmise kord“