ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | В Валгамаа уже можно собирать кленовый сок

„На улице оттепель“, — прокомментировал автор фото Maaleht, поэтому движение сока не является большим сюрпризом. Однако он уверяет, что никогда раньше сок не начинал идти так рано.

Фотография сбора кленового сока в январе также была размещена читателем в группе интересующихся погодой на Facebook. Один комментатор там добавил, что уже перед новым годом, когда стояла теплая погода, клен тоже давал сок.

В обычный год кленовый сок начинает течь примерно в марте. Однако сезон сбора кленового сока был открыт и в 2020 году, точно в тот же день, 14 января, писал тогда Õhtuleht.