Новости Эстонии
15.01.2023, 20:00

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | В Валгамаа уже можно собирать кленовый сок

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Vahtramahla kogumine algas tänavu õige vara.
Vahtramahla kogumine algas tänavu õige vara.
ФОТО: Erakogu

В Аакре (Валгамаа) из кленов потек сок, и люди уже собирают его, если верить фотографии, сделанной читателем 14 января, пишет Maaleht.

„На улице оттепель“, — прокомментировал автор фото Maaleht, поэтому движение сока не является большим сюрпризом. Однако он уверяет, что никогда раньше сок не начинал идти так рано.

Сбор кленового сока начался в этом году весьма рано

Фотография сбора кленового сока в январе также была размещена читателем в группе интересующихся погодой на Facebook. Один комментатор там добавил, что уже перед новым годом, когда стояла теплая погода, клен тоже давал сок.

В обычный год кленовый сок начинает течь примерно в марте. Однако сезон сбора кленового сока был открыт и в 2020 году, точно в тот же день, 14 января, писал тогда Õhtuleht.

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