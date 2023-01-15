15.01.2023, 20:00
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | В Валгамаа уже можно собирать кленовый сок(1)
ФОТО: Erakogu
В Аакре (Валгамаа) из кленов потек сок, и люди уже собирают его, если верить фотографии, сделанной читателем 14 января, пишет Maaleht.
„На улице оттепель“, — прокомментировал автор фото Maaleht, поэтому движение сока не является большим сюрпризом. Однако он уверяет, что никогда раньше сок не начинал идти так рано.
Фотография сбора кленового сока в январе также была размещена читателем в группе интересующихся погодой на Facebook. Один комментатор там добавил, что уже перед новым годом, когда стояла теплая погода, клен тоже давал сок.
В обычный год кленовый сок начинает течь примерно в марте. Однако сезон сбора кленового сока был открыт и в 2020 году, точно в тот же день, 14 января, писал тогда Õhtuleht.