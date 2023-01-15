После преследования в Кристийне задержан несовершеннолетний, с помощью ножа угнавший арендованный автомобиль

В субботу вечером в 19:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в ТЦ Кристийне на Нымме теэ, угрожая ножом, у женщины угнали арендованный автомобиль Volkswagen.

Полиция отреагировала на происшествие большими ресурсами. Автомобиль был замечен на бульваре Сыпрусе.

„Водитель Volkswagen проигнорировал требование остановиться и уехал от полиции на скорости до 85 км/ч. Автомобиль был остановлен в 19:45 в Крийстийне на улице Тюве, в результате чего полиция задержала 16-летнего молодого человека“, — прокомментировал Индрек Ару, оперативный руководитель Северной префектуры. „Он был пьян“.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства.