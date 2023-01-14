В зоомагазинах отмечают рост интереса к кроликам. Почему кролик - не подарок?

„Они стремятся всю технику сделать беспроводной. Все провода будут перекусаны в полсекунды, даже самые толстые. Все обои, все углы будут обгрызены, а если вы оставите какую-то одежду на полу, она очень скоро обзаведется качественной вентиляцией. Кролику необходимо грызть, зубы у них растут всю жизнь, нужно их стачивать, поэтому они грызут все, что подворачивается. И провода – это же такие приятные гладенькие веточки, не царапающие язык и небо, так почему бы ими не перекусить?“ – спрашивает Надежда, и становится очевидно, что она действительно очень хорошо понимает своих длинноухих друзей.

Распространено мнение, что кролик это что-то вроде большого ушастого хомяка – мило сидит в своей клетке, жует травинку и умирает через три-четыре года. Это очень большая ошибка. Кролик – животное с исключительно сложным характером, а живет он до 15 лет. Ему требуются регулярные прививки, осмотр у ветеринара не менее двух раз в год, у них очень чувствительная система пищеварения и сложная нервная система. При этом кролики довольно шумные. Не зря на открытках их часто рисуют с барабаном – они умеют очень громко стучать лапками об пол и часто делают это ночью. К тому же они любопытны, подвижны и очень деятельны.

„Я давно уже не покупаю кроликов, они приходят в мою жизнь сами, либо из приютов, либо от ветеринара, с которым мы дружим. Люди часто заводят кролика, не представляя, что это за животное, и приносят его усыпить или просто оставляют под дверью ветклиники в коробке“, – говорит Надежда. В общей сложности ею были спасены от гибели более десятка кроликов.

Регулярный волонтер многих приютов Надежда Рауд спасает кроликов с 2001 года, став для них и врачом, и психологом, и кормильцем, и другом. Спасение кроликов вошло в ее жизнь случайно: однажды Надежда с мужем подобрали кролика на улице и отнесли в клинику приюта. Поскольку хозяин за кроликом так и не явился, взяли его к себе – опыт содержания кроликов имелся. Оказалось, что это крольчиха, причем беременная, и через некоторое время количество кроликов в доме резко увеличилось. Сюрприз! Малышей подрастили, нашли им хозяев и отправили по новым домам.

„Так что просто закинуть кролику морковку и кочан капусты не пройдет, он это съест, но потом будет очень мучиться: диарея, вздутие живота, это сразу отразится на его внешнем виде, повиснут ушки, будет тусклая шерсть, он будет сидеть скрючившись, очень грустный. Питание – дело серьезное и дорогое, – говорит Надежда. – Конечно, большое удовольствие – угощать кролика морковкой или ягодками. Один из моих кроликов обнаружил такую прекрасную вещь, как шоколад, и был готов уши и хвост продать за шоколадку. Но для них это огромная нагрузка на печень“.

По словам Надежды, одна средняя морковка для кролика – как кило шоколада для двухлетнего малыша. Он, конечно, с радостью съест, но последствия будут нехорошие. В зоомагазинах продаются красивые упаковки, где находится напоминающий мюсли корм, включающий сушеный горох, кукурузу, изюм, но на самом деле так кормить кроликов нельзя. Они должны есть куда менее симпатичный внешне корм – прессованные гранулы из сена, это их основной корм, плюс очень много хорошего качественного сена, воду и какие-нибудь листовые овощи, петрушку, укроп. Салаты типа латука или пекинской капусты, которые для быстрого роста усиленно удобряют, для кроликов токсичны.

„Однако кроликам смертельно опасно есть белокочанную капусту. Особенность их пищеварения такова, что они не пукают, их не может вырвать. Капуста, попадая в их пищеварительную систему, начинает бродить, газы скапливаются, и кролик может погибнуть от разрыва кишечника из-за скопившихся газов, – объясняет спасательница кроликов. – Яблоки, бананы и морковка тоже вызывают подобный эффект, также из-за этих продуктов может развиться диабет, потому что это довольно калорийная пища“.

Меню кроликов сложное и дорогое. Например, кролику нужен хороший толстый пучок петрушки ежедневно, а зимой цены на петрушку кусаются. В мультфильмах, детских книжках, на праздничных открытках кролики изображаются как любители морковки и капусты, и многие именно так и представляют себе их рацион.

Надежда считает кроликов неподходящими для ребенка питомцами. Дети обычно резкие, шумные, кроликов это пугает. Для малыша кролик может быть даже опасен, потому что эти зверюшки очень сильно кусаются. При этом у них невероятно сильные задние ноги, которыми они могут лягаться и царапаться, разрывая кожу, такие раны заживают очень долго. У Надежды остались шрамы от кроликов вполне дружелюбных, которые сидели на руках, но, когда им это надоедало, они внезапно совершали резкий прыжок. Удар лапами приходился по руке…

„Мой муж айтишник, и с нашей крольчихой у них великолепный симбиоз – он сидит то за одним компьютером, то за другим, и крольчиха Луна следует за ним, держит его в поле зрения. Муж говорит, что Луна даже дает ему какие-то очень дельные советы по программированию, но это их дела, в которые я не вмешиваюсь, – смеется Надежда. – У моей бабушки, которой уже за 90, тоже есть кролик. Они живут в одной комнате, бабушка ему рассказывает бесконечные истории, и кролик ее слушает очень внимательно…“

Идеальный хозяин для кролика – человек, который весь день сидит за компьютером, практически не двигается, смотрит на кролика, но не пристает к нему. Либо это может быть пожилой человек, который в силу возраста малоподвижен и только любуется ушастым или что-то ему рассказывает.

Кроликом можно любоваться, с ним можно разговаривать, но на контакт он пойдет, только если соблюдать очень жесткие правила, его правила: не делать резких движений, не шуметь, не кричать, не лезть к нему. Вот если он сам захочет подойти, он подойдет, и тогда можно благоговейно принять эту благодать, почесать кролику ушко, если он позволит. Но при этом кролик любит быть в компании, ему нравится проводить время с человеком, просто наблюдая за ним.

Затрат на кролика – как на породистую собаку, но общения получаешь, как от золотой рыбки, утверждает Надежда. Кролики крайне редко откликаются на свое имя. Если принято считать, что собака живет у хозяина, а кот позволяет человеку жить у себя, то для кролика человек – просто обслуживающий персонал.

„Я часто вижу ролики в тик-токе, где кролики общаются с хозяином и даже выполняют трюки, такое бывает. Но действительно дружелюбный кролик – один на тысячу. И то потому, что человек знал, как его воспитывать, как с ним общаться. Это не собака, которая простит абсолютно все и будет стремиться к вам, что бы вы ни делали. Кролики очень обидчивы, у них прекрасная память, и если вы один раз испугали его, то заслужить доверие будет сложно, – говорит Надежда. – Брать кролика на руки, когда вам захотелось, нельзя ни в коем случае. Кролик, запуганный до полусмерти, может это позволить, но это будет очень несчастное животное. Вы ему, правда, абсолютно не нужны, – говорит спасательница кроликов. – Кролики самодостаточны. У меня жили в разное время более десяти кроликов, но только один или два из них были контактными. Остальные просто позволяли быть рядом. Они очень милые животные, но вы должны сойтись темпераментами“.

Завышенные ожидания

Принося в дом нового питомца, человек ожидает, что ушастый будет, как щенок, радоваться хозяину, бежать ему навстречу, отзываться на свое имя, выполнять команды… Половина кроликов Надежды оказались у ветеринара на усыплении, потому что не оправдывали этих ожиданий. Люди говорили: „Эта крольчиха тупая… она не отзывается на свое имя и не хочет играть с моими детьми“.

Люди очень злятся на то, что кролики ведут себя нормотипично, то есть портят провода, обои, мебель. Но это их нормальное поведение, это нельзя изменить или запретить.

Раздражение вызывает также их пух, потому что шерсть кролика очень тонкая и легкая, она летает в воздухе, забивается в глаза, нос, и даже если нет аллергии, ощущение, что в глаза попал пух, может быть неприятным. Глаза чешутся, появляется конъюнктивит…