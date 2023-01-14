ТОП вопросов о больничном: все, что вам нужно знать(1)
С 1 января до 30 июня 2023 года продолжает действовать временный порядок компенсаций по больничному листу, который был введен в период активной коронапандемии. Это значит, что в течение шести первых месяцев следующего года работникам, взявшим больничный, по-прежнему будут выплачивать компенсацию начиная со второго дня болезни. В связи с этим „МК-Эстония“ еще раз разъясняет ответы на вопросы, касающиеся больничного.
Нынешняя система компенсаций по болезни продолжит действовать с небольшой задержкой. Дело в том, что для ее продления нужно изменить закон, но парламент не успеет изменить закон до Рождества, с 1 января снова вступит в силу прежний порядок, согласно которому первые три дня компенсация не выплачивается. Поправка к закону, вероятно, будет принята 15 января, сообщает портал rus.err.ee. Тем не менее все, кто заболеет до этого момента, все же задним числом получат компенсацию со второго дня, но позднее, чем обычно. До сих люди, заболевшие в начале января, получали пособие по болезни в середине января. Теперь же оно будет выплачено после вступления закона в силу.
„МК-Эстония“ задала разным специалистам вопросы, которые часто возникают о людей в связи с больничным листом.
Отвечает Маргарита Купченкова, пресс-секретарь Больничной кассы
Как Больничная касса рассчитывает компенсацию за временную нетрудоспособность? Какие налоги взимаются с компенсаций?
Расчет компенсации по временной нетрудоспособности основывается на сумме облагаемого социальным налогом дохода. Данные Больничная касса получает от Налогово-таможенного департамента. При расчете компенсации по нетрудоспособности не учитываются пособия для докторантов, родительские компенсации и другие пособия, выплачиваемые волостными, городскими или творческими объединениями, и уплачиваемые с них социальные налоги.
Для получения суммы компенсации рассчитывается ее предельная сумма на основе среднего дохода за один календарный день работника и далее его умножают на количество дней, подлежащих компенсации. С компенсации также удерживается подоходный налог.
Например, если месячная зарплата человека 1000 евро брутто, то какую компенсацию он получит за 7 дней болезни?
Первый день – самоответственность сотрудника. Работодатель выплачивает пособие по болезни в размере 70% за 2–5-й день болезни, исходя из средней заработной платы работника за последние 6 месяцев.
В упрощенном виде средний календарный дневной доход человека с брутто-зарплатой 1000 евро составляет 1000 / 30 = 33,33 евро.
Ставка пособия по болезни составляет 70%, поэтому плата за один календарный день составляет 33,33 евро x 70% = 23,33 евро.
В случае болезни работодатель компенсирует 4 дня, т. е. за 2–5-й календарные дни: 4 х 23,33 = 93,32 евро.
Работодатель удерживает из 93,32 евро подоходный налог, обязательные накопительные пенсионные платежи, налог на страхование по безработице и другие отчисления, предусмотренные законом.
Больничная касса рассчитывает пособие по нетрудоспособности на основании облагаемого социальным налогом дохода за календарный год, предшествующий началу листа нетрудоспособности.
Предположим, что заработная плата человека в предыдущем календарном году также составляла 1000 евро в месяц.
Больничная касса компенсирует 6-й и 7-й день болезни в размере 70%. За календарный день: 2 х 23,33 = 46,66 евро.
Больничная касса исчисляет с возмещения подоходный налог в размере 20%; 46,66 х 20% = 9,33 евро
Больничная касса возмещает человеку 46,66–9,33 = 37,33 евро.
Кто чаще всего берет больничный? Какой именно? И каков средний период взятого больничного?
Нельзя выделить какую-то одну группу, болеют иногда все работающие люди. В 2022 году продолжительность одного случая болезни (то есть от заболевания до выздоровления) составит 24,1 дня.
Если во время больничного человек работает на второй работе, что ему грозит? Как БК узнает, что человек работал?
Больничный лист рассылается в электронном виде на утверждение всем работодателям человека. Если человек работал в период больничного листа, работодатель обязан указать в нем период, когда человек выполнял трудовые обязанности. Соответствующая информация направляется в электронном виде в Больничную кассу вместе с подтвержденным работодателем листом нетрудоспособности. Человек теряет право на пособие по нетрудоспособности, выплачиваемое Больничной кассой, со дня, когда он начал выполнять трудовые обязанности во время больничного.
Если в семье болен ребенок, то лист по уходу может открыть только один родитель или оба сразу?
Лист по уходу за одним ребенком единовременно может быть только у одного человека. Лица, осуществляющие уход, могут меняться. Если лица меняются, новый лист по уходу откроется вслед за предыдущим.
А если в семье несколько заболевших детей?
Открывается только один лист нетрудоспособности для ухода за несколькими лицами.
Могут ли листы по уходу за ребенком брать бабушки и дедушки (или другие близкие родственники)?
Врач может выдать лист по уходу только лицу, состоящему в трудовых отношениях. То есть работающей бабушке или работающему дедушке может быть открыт лист по уходу.
Можно ли одновременно открывать и больничный лист, и лист по уходу? В каких случаях это возможно?
Два специальных вида листков нетрудоспособности не могут быть выданы на один и тот же, даже частично совпадающий, срок. Врач может выдать больничный лист или лист по уходу только работающему человеку.
Исключение составляют беременные женщины, которым врач выписал больничный лист с причиной „перевод на более легкую работу“. Если беременная женщина, переведенная на более легкую работу, заболела сама или заболел ребенок, врач может выдать беременной женщине больничный лист или лист по уходу на срок, который совпадает с имеющимся больничным листом с переводом на более легкую работу.
Когда выплачивается компенсация по больничным листам?
На период освобождения от работы врач оформляет работнику электронный лист нетрудоспособности и пересылает его в базу данных Больничной кассы электронным путем. Если врач заканчивает лист нетрудоспособности, сообщите об этом своему работодателю.
Для того чтобы Больничная касса назначала и выплачивала компенсацию на основании листа нетрудоспособности, работодатель должен представить данные листа нетрудоспособности, оформленного врачом, в Больничную кассу в электронном виде на Государственном портале www.eesti.ee. После того, как работодатель передал данные в Больничную кассу и данные листа нетрудоспособности не нужно больше уточнять, компенсация будет переведена на ваш банковский счет в течение нескольких рабочих дней.
Отвечает Каролийн Лийс Тамм, специалист по коммуникациям Инспекции труда
Может ли работодатель отправить работника на больничный или отказать ему в возвращении на работу до выздоровления?
Право на прекращение больничного листа имеет врач, а не работодатель. Если врач принимает решение продлить больничный лист, это решение врача.
Может ли работодатель требовать от работника медицинскую справку, чтобы убедиться, что работник не болен? Когда это возможно?
В сферах деятельности, в которых особенности работы могут способствовать распространению инфекционных заболеваний, работодатель обязан требовать от лица, приступающего к работе, медицинскую справку о прохождении медицинского освидетельствования на наличие таких заболеваний. Это означает, что работник обязан доказать, что он может выполнять данную работу.
Может ли работодатель требовать носить маску, если у работника есть признаки заболевания? Когда это возможно?
Закон возлагает на работодателя обязанность обеспечивать выполнение требований охраны труда и безопасности труда в любой ситуации, связанной с работой.
Перед принятием решения о применении средств индивидуальной защиты надо провести анализ риска. В ходе анализа рисков работодатель определяет, какие факторы риска существуют в рабочей среде. В том числе оцениваются биологические факторы риска. После этого можно решить, какие меры будут приняты для предотвращения или снижения опасности. Средства индивидуальной защиты следует использовать, если в результате анализа рисков установлено, что опасность заболевания не может быть предотвращена или уменьшена с помощью средств общей защиты (например, установки защитных стекол для предотвращения распространения вируса) или с помощью организационных мер (таких, как соблюдение дистанции, доступность дезинфицирующих средств).
Работодатель обязан информировать сотрудников о результатах оценки рисков и о мерах, принимаемых для предотвращения причинения вреда здоровью. Работодатель разъясняет работникам, какие возможные места опасности были выявлены и какие меры принимаются.
Если работник не может носить средство индивидуальной защиты, об этом следует сообщить работодателю и найти другое решение. Решение может заключаться в ношении маски другого типа или в реорганизации работы таким образом, чтобы не было контакта с другими людьми. Если же решение не подходит, а носить маску работник не может, то, к сожалению, работодатель не может допустить его к работе.
Работодатель может также направить работника к врачу по гигиене труда, если работник утверждает, что он не может носить средства индивидуальной защиты (маску) по состоянию здоровья. Медицинское освидетельствование у врача по гигиене труда организуется за счет работодателя.
Отвечает бухгалтер Пирет Даал
В какой рабочий день лучше открыть больничный лист? Если больничный выпадает на выходной день, потеряет ли работник деньги?
Больничный лист выплачивается по календарным дням. Если вы заболели в воскресенье, то получите деньги, даже если и не должны были выходить в этот день на работу. Но зарплата при этом будет выплачена за оставшиеся дни, и здесь зависит от того, будет ли она начисляться на основании календарных или рабочих дней.
Если болеют и родитель, и ребенок, то в финансовом плане лучше взять больничный по болезни или больничный по уходу?
За лист по уходу можно получить больше – 80% и с первого дня болезни. За больничный работодатель может платить и до 100%, но только со второго по пятый день. В итоге, даже если за четыре дня из пяти вы получите 100%, то за пять дней в сумме все равно будет 80%. В то же время эти 100% выплачиваются по доброй воле работодателя. Я как работодатель рекомендую брать лист по уходу – деньги вы не потеряете, но компенсировать их будет Больничная касса.