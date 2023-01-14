ТОП вопросов о больничном: все, что вам нужно знать

Первый день – самоответственность сотрудника. Работодатель выплачивает пособие по болезни в размере 70% за 2–5-й день болезни, исходя из средней заработной платы работника за последние 6 месяцев.

Например, если месячная зарплата человека 1000 евро брутто, то какую компенсацию он получит за 7 дней болезни?

Для получения суммы компенсации рассчитывается ее предельная сумма на основе среднего дохода за один календарный день работника и далее его умножают на количество дней, подлежащих компенсации. С компенсации также удерживается подоходный налог.

Расчет компенсации по временной нетрудоспособности основывается на сумме облагаемого социальным налогом дохода. Данные Больничная касса получает от Налогово-таможенного департамента. При расчете компенсации по нетрудоспособности не учитываются пособия для докторантов, родительские компенсации и другие пособия, выплачиваемые волостными, городскими или творческими объединениями, и уплачиваемые с них социальные налоги.

Как Больничная касса рассчитывает компенсацию за временную нетрудоспособность? Какие налоги взимаются с компенсаций?

„МК-Эстония“ задала разным специалистам вопросы, которые часто возникают о людей в связи с больничным листом.

Нынешняя система компенсаций по болезни продолжит действовать с небольшой задержкой. Дело в том, что для ее продления нужно изменить закон, но парламент не успеет изменить закон до Рождества, с 1 января снова вступит в силу прежний порядок, согласно которому первые три дня компенсация не выплачивается. Поправка к закону, вероятно, будет принята 15 января, сообщает портал rus.err.ee. Тем не менее все, кто заболеет до этого момента, все же задним числом получат компенсацию со второго дня, но позднее, чем обычно. До сих люди, заболевшие в начале января, получали пособие по болезни в середине января. Теперь же оно будет выплачено после вступления закона в силу.

Лист по уходу за одним ребенком единовременно может быть только у одного человека. Лица, осуществляющие уход, могут меняться. Если лица меняются, новый лист по уходу откроется вслед за предыдущим.

Если в семье болен ребенок, то лист по уходу может открыть только один родитель или оба сразу?

Больничный лист рассылается в электронном виде на утверждение всем работодателям человека. Если человек работал в период больничного листа, работодатель обязан указать в нем период, когда человек выполнял трудовые обязанности. Соответствующая информация направляется в электронном виде в Больничную кассу вместе с подтвержденным работодателем листом нетрудоспособности. Человек теряет право на пособие по нетрудоспособности, выплачиваемое Больничной кассой, со дня, когда он начал выполнять трудовые обязанности во время больничного.

Если во время больничного человек работает на второй работе, что ему грозит? Как БК узнает, что человек работал?

Нельзя выделить какую-то одну группу, болеют иногда все работающие люди. В 2022 году продолжительность одного случая болезни (то есть от заболевания до выздоровления) составит 24,1 дня.

Кто чаще всего берет больничный? Какой именно? И каков средний период взятого больничного?

Больничная касса компенсирует 6-й и 7-й день болезни в размере 70%. За календарный день: 2 х 23,33 = 46,66 евро.

Предположим, что заработная плата человека в предыдущем календарном году также составляла 1000 евро в месяц.

Больничная касса рассчитывает пособие по нетрудоспособности на основании облагаемого социальным налогом дохода за календарный год, предшествующий началу листа нетрудоспособности.

Работодатель удерживает из 93,32 евро подоходный налог, обязательные накопительные пенсионные платежи, налог на страхование по безработице и другие отчисления, предусмотренные законом.

В случае болезни работодатель компенсирует 4 дня, т. е. за 2–5-й календарные дни: 4 х 23,33 = 93,32 евро.

Ставка пособия по болезни составляет 70%, поэтому плата за один календарный день составляет 33,33 евро x 70% = 23,33 евро.

А если в семье несколько заболевших детей?

Открывается только один лист нетрудоспособности для ухода за несколькими лицами.

Могут ли листы по уходу за ребенком брать бабушки и дедушки (или другие близкие родственники)?

Врач может выдать лист по уходу только лицу, состоящему в трудовых отношениях. То есть работающей бабушке или работающему дедушке может быть открыт лист по уходу.

Можно ли одновременно открывать и больничный лист, и лист по уходу? В каких случаях это возможно?

Два специальных вида листков нетрудоспособности не могут быть выданы на один и тот же, даже частично совпадающий, срок. Врач может выдать больничный лист или лист по уходу только работающему человеку.

Исключение составляют беременные женщины, которым врач выписал больничный лист с причиной „перевод на более легкую работу“. Если беременная женщина, переведенная на более легкую работу, заболела сама или заболел ребенок, врач может выдать беременной женщине больничный лист или лист по уходу на срок, который совпадает с имеющимся больничным листом с переводом на более легкую работу.

Когда выплачивается компенсация по больничным листам?

На период освобождения от работы врач оформляет работнику электронный лист нетрудоспособности и пересылает его в базу данных Больничной кассы электронным путем. Если врач заканчивает лист нетрудоспособности, сообщите об этом своему работодателю.

Для того чтобы Больничная касса назначала и выплачивала компенсацию на основании листа нетрудоспособности, работодатель должен представить данные листа нетрудоспособности, оформленного врачом, в Больничную кассу в электронном виде на Государственном портале www.eesti.ee. После того, как работодатель передал данные в Больничную кассу и данные листа нетрудоспособности не нужно больше уточнять, компенсация будет переведена на ваш банковский счет в течение нескольких рабочих дней.

Отвечает Каролийн Лийс Тамм, специалист по коммуникациям Инспекции труда