Новости Эстонии
14.01.2023, 19:50

Последствия визового ограничения: посмотрите, насколько уменьшилось количество желающих приехать в Эстонию из России

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Машины с российскими номерами на пограничном пункте
Машины с российскими номерами на пограничном пункте
ФОТО: LAURI HEINO | AFP

Если в 2020-2021 годах эстонских виз было выдано меньше из-за распространения Covid-19, то значительное падение количества выданных виз в прошлом году было вызвано военной агрессией России в Украине.

На количество ходатайств о визе повлияло закрытие иностранных посольств в Санкт-Петербурге и Пскове (с мая) и ограничения на прием заявлений на получение визы для граждан России и въезд в Эстонию.

В 2022 году в посольствах Эстонии за границей было принято 31 452 заявления на получение визы, что составляет лишь 60% заявлений, обработанных годом ранее, согласно годовому сводному отчету о консульских операциях Министерства иностранных дел.

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