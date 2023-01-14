14.01.2023, 19:50
Последствия визового ограничения: посмотрите, насколько уменьшилось количество желающих приехать в Эстонию из России(3)
ФОТО: | AFP
Если в 2020-2021 годах эстонских виз было выдано меньше из-за распространения Covid-19, то значительное падение количества выданных виз в прошлом году было вызвано военной агрессией России в Украине.
На количество ходатайств о визе повлияло закрытие иностранных посольств в Санкт-Петербурге и Пскове (с мая) и ограничения на прием заявлений на получение визы для граждан России и въезд в Эстонию.