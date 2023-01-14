Новости Эстонии
14.01.2023, 15:52

Таллиннские бригады скорой помощи постоянно стоят в пробке перед дверями ЭМО. В крайнем случае пациентов везут в больницу Ярвамаа

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Машины скорой помощи перед дверями Северо-эстонской региональной больницы. Данное фото было сделано в более спокойный момент, но главный врач таллиннского травмпункта Рауль Адлас сказал, что, к сожалению, в этом нет ничего особенного, если за дверью больницы ждут своей очереди десяток бригад.
Машины скорой помощи перед дверями Северо-эстонской региональной больницы. Данное фото было сделано в более спокойный момент, но главный врач таллиннского травмпункта Рауль Адлас сказал, что, к сожалению, в этом нет ничего особенного, если за дверью больницы ждут своей очереди десяток бригад.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вечером во вторник на въезде в отделение неотложной помощи Северо-эстонской региональной больницы развернулась безрадостная картина — в очереди стояло 13 бригад скорой помощи. Вмешаться пришлось местному управляющему и комитету по здравоохранению. Некоторых пациентов направили в другие больницы, а в Харьюмаа было объявлено, что больных привозить в Таллинн нельзя.

Большая пробка была в Северо-Эстонской региональной больнице около 17 часов во вторник. Было ясно, что некоторым пациентам придется часами ждать своего шанса. Кроме того, беспокойства добавляла загруженность таллиннской скорой помощи как таковой. Всего в городе 22 бригады скорой помощи.

Калев Пахла, консультант отдела здравоохранения Департамента здоровья, пояснил Delfi, что в таких ситуациях дежурному по охране Департамента здоровья звонит местный руководитель скорой помощи. Было принято решение отправить двух пациентов в больницу Ярвамаа, так как они не могли больше ждать. В то же время состояние их здоровья все же позволяло совершить поездку.

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