14.01.2023, 15:52
Таллиннские бригады скорой помощи постоянно стоят в пробке перед дверями ЭМО. В крайнем случае пациентов везут в больницу Ярвамаа(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером во вторник на въезде в отделение неотложной помощи Северо-эстонской региональной больницы развернулась безрадостная картина — в очереди стояло 13 бригад скорой помощи. Вмешаться пришлось местному управляющему и комитету по здравоохранению. Некоторых пациентов направили в другие больницы, а в Харьюмаа было объявлено, что больных привозить в Таллинн нельзя.