Таллиннские бригады скорой помощи постоянно стоят в пробке перед дверями ЭМО. В крайнем случае пациентов везут в больницу Ярвамаа

Большая пробка была в Северо-Эстонской региональной больнице около 17 часов во вторник. Было ясно, что некоторым пациентам придется часами ждать своего шанса. Кроме того, беспокойства добавляла загруженность таллиннской скорой помощи как таковой. Всего в городе 22 бригады скорой помощи.

Калев Пахла, консультант отдела здравоохранения Департамента здоровья, пояснил Delfi, что в таких ситуациях дежурному по охране Департамента здоровья звонит местный руководитель скорой помощи. Было принято решение отправить двух пациентов в больницу Ярвамаа, так как они не могли больше ждать. В то же время состояние их здоровья все же позволяло совершить поездку.