Две лучших теннисистки Эстонии стартуют на Открытом чемпионате Австралии во вторник

Кайя Канепи встретится с австралийкой Кимберли Биррелл (WTA, 166-е место), матча на „Kia Arena“ начнется в 02:00, в ночь с понедельника на вторник.

Теннисистки Канепи и Бирелл ранее играли между собой только однажды, в Брисбене в 2018 году и тогда Канепи проиграла со счетом 6:1, 6:3.

Анетт Контавейт встретится с австрийкой Юлией Грабер (WTA, 83-е место), матч состоится на „1573 Arena“ и начнется около четырех часов утра. Перед этим там будет сыгран один мужской одиночный поединок.

Контавейт и Грабер ранее играли между собой однажды, на Кубке Федерации в Таллинне в 2020 году и тогда Контавейт выиграла со счетом 6:1, 6:2.

В случае победы, в следующем раунде Контавейт сыграет с победительницей пары Майар Шериф (WTA, 52-е место) против Магда Линетт (WTA, 46-е место). В случае победы Канепи, в следующем раунде она сыграет с победительницей пары Линда Фругвиртова (WTA, 80-е место) против Джейми Фурлис (WTA, 160-е место).