ВИДЕО И ФОТО | Центристы дали старт выборам. Смотрите, что они обещают и кто вошел в общий избирательный список!(45)
В субботу в 12 часов началось собрание совета уполномоченных Центристской партии, на котором представили избирательные списки по округам, общегосударственный избирательный список партии, а также предвыборную платформу.
Смотрите, кто вошел в общий избирательный список!
Нужно бороться за доходы людей и конкурентоспособность предприятий, однако сейчас, к сожалению, все пущено на самотек, подчеркнул председатель Центристской партии Юри Ратас на собрании совета уполномоченных в субботу.
„Именно доходы людей и конкурентоспособность предприятий станут основными темами этих выборов. Правительство дало населению множество различных советов – утеплять окна, закрывать предприятия и в общем как-то справляться самим. У меня одно пожелание к премьер-министру и правительству – посмотрите, что происходит в стране сегодня“, - сказал Ратас.
По словам Ратаса, много энергии правительство тратит на склоки между собой, а не на решение существующих проблем, поэтому люди оказались забыты. „Я много слышал о правительственных крышевых деньгах, распределении должностей, неразберихе с газовым терминалом и пр. Однако уже давно необходимо было начинать обсуждать, какие меры необходимо принять в ситуации, когда предприятия закрываются, цены на продукты бьют рекорды, а продукция местных производителей остается нераспроданной, так как она значительно дороже импортной“, - сказал Ратас.
„Это происходит не потому, что мы слабее, а потому, что другие государства эффективно поддерживают своих производителей. Да, госбюджет – это деньги налогоплательщиков, однако за ними стоят предприятия. Если предприятия будут закрываться, то и возможности госбюджета станут скуднее. Почти каждый день мы узнаем из новостей о банкротстве того или иного предприятия, о массовых сокращениях. Безработица растет, однако вместо того, чтобы работать с причинами проблем, правительство лишь говорит об их последствиях“, - сказал Ратас.
Основные темы на выборах не согласовывают в партийных бюро или рекламных агентствах – их обозначает сама жизнь, подчеркнул Ратас. „Сейчас очень важна наша безопасность, однако безопасность подразумевает не только международную обстановку, внешнюю и оборонную политику. Мы считаем крайне важным, чтобы в кризис справились наши люди и предприятия. Фундамент государства, его прочность, сила и единство начинаются со всех нас, с людей вокруг нас и с веры в лучшее будущее. Центристская партия всегда видела общую картину, понимала предстоящие вызовы, сотрудничала и сохраняла баланс. Сегодня это особенно необходимо“, - подчеркнул Ратас.
Тынис Мельдер: предвыборная платформа центристов направлена на улучшение жизни людей
Предвыборная платформа Центристской партии предусматривает пять шагов, направленных на повышение благосостояния людей, это те моменты, на которое нынешнее правительств не обращает внимания, сказал председатель совета уполномоченных Центристской партии Тынис Мельдер.
„Повысим в течение четырех лет среднюю пенсию по старости минимум до 1000 евро, окажем поддержку предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за кризиса, введем ступенчатый подоходный налог, сократим очереди на лечение и построим в регионах государственное съемное жилье“, - перечислил Мельдер.
„Правительство реформистов бросило семьи и предприятия, оставив их один на один со своими проблемами. У центристов есть решения существующих проблем, эффективность своих решений мы успели доказать, будучи в правительстве“, - сказал Мельдер.
Актуальность предложений центристов, по словам Мельдера, подтверждает то, что их поддерживают и другие партии. „Намерение повысить среднюю пенсию до 1000 евро нашло положительный отклик и у других партий. Наше общество готово к социально справедливой системе налогообложения – т.е. к ступенчатому подоходному налогу. Мы предлагаем трехступенчатый подоходный налог и наряду с этим установление равного минимальной зарплате безналогового минимума для всех. Для тех, чьи доходы не превышают двух средних зарплат (до 3400 евро), ставка подоходного налога должна составлять 20%, для тех, кто зарабатывает более двух средних зарплат – 30%“, - пояснил Мельдер.
Работникам здравоохранения необходимо обеспечить конкурентоспособную зарплату и современные условия труда. „Направим дополнительное финансирование в здравоохранение, чтобы повысить доступность медицинской помощи и сократить очереди на лечение. Обеспечим всем жителям Эстонии медицинскую страховку, а медработникам – конкурентоспособную заработную плату, чтобы избежать оттока кадров в другие страны и вернуть тех, кто уже уехал на работу за границей“, - подчеркнул Мельдер.
Мельдер добавил, что Эстония снова должна стать инновационным государством с растущей экономикой, где в числе приоритетов – свобода предпринимательства и государственная поддержка развития экономической среды. „Сам по себе экономический рост не может быть целью, прибыль от него должна доходить до каждой семьи. Необходимо принять пакет государственной помощи предприятиям и бизнесу объемом 1 млрд евро“, - отметил он.