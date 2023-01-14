ВИДЕО И ФОТО | Кто в начале, кто в конце? Соцдемы обнародовали списки кандидатов и предвыборную программу(25)
Съезд Социал-демократической партии начался в субботу в 11 часов в концертном зале Йыхви. Социал-демократы собрались, чтобы утвердить предвыборную программу партии, общий список кандидатов и начать избирательную кампанию под лозунгом „Toimetulek on julgeolek!“. На русском языке лозунг звучит „Благосостояние = безопасность“.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на проходящем сегодня в Йыхви съезде партии отметил в своей речи, что социал-демократы являются в политике Эстонии перегородкой между радикальными капиталистами с одной стороны и прокремлевскими фанатиками с другой стороны.
„Поклонники невидимой руки не хотят и не могут решить ими же созданные проблемы, что в свою очередь еще больше подстегивает сторонников жесткой руки и создает благодатную почву для агрессивного авторитаризма. Партия реформ не может противостоять EKRE, поскольку EKRE – не причина, а следствие проблем, возникших из-за экономической политики правых сил. 60 000 борющихся с нищетой семей. Цены на недвижимость, которые уже десять лет растут у нас быстрее, чем в остальной Европе. Углубляющееся неравенство и всё более дорогая продовольственная корзина. Это всего лишь несколько примеров“, – сказал он.
По словам Ляэнеметса, нельзя позволить самой агрессивной в Европе инфляции уничтожить доходы семей Эстонии и разорить местные предприятия.
„Если растут цены, должны расти и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия. Потому что это справедливо“, – сказал он.
Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что на предстоящих выборах судьба Эстонии будет определена по меньшей мере на следующие десять лет.
„Наша главная задача на ближайшие годы – сохранить единство Эстонии и общества. Роль социал-демократов – сделать так, чтобы никто не ощущал безысходность, это подрывает веру в свое государство. И именно потому, что сейчас военное время, мы должны активнее чем когда бы то ни было раньше защищать семьи и предприятия“, – сказал он.
По словам председателя партии, безопасность – это намного больше, чем оружие и боеприпасы. „У общества, которое становится всё более бедным и расколотым, нет никакой надежды выжить во время войны. Только благосостояние каждого жителя обеспечит безопасность Эстонии“, – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.
Для увеличения благосостояния людей социал-демократы хотят повысить минимальную зарплату до 1 200 евро в месяц, а также поднять не облагаемый налогом минимум.
„Так мы будем бороться с бедностью, существенно сократим разницу в зарплатах женщин и мужчин, а также уменьшим региональное неравенство. На самом деле, согласно поставленной Европейским парламентом цели, минимальная зарплата уже сегодня должна была бы быть в Эстонии 900 евро. К сожалению, несмотря на усилия профсоюзов, она до сих пор всего 725 евро“, – отметил Ляэнеметс.
Социал-демократы также намерены повысить пенсию по старости до 1 200 евро и ввести так называемую минимальную пенсию, которая не может быть ниже 400 евро. Для того, чтобы люди могли свободно выбирать себе рабочее место, молодежь не покидала свои дома и предпринимательство развивалось, нужны жилые площади по доступной цене и по всей Эстонии. Социал-демократы в качестве решения видят строительство 5 000 новых арендных квартир, а также создание в регионах и небольших городах 15 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Предвыборная программа социал-демократов сосредоточена на повышении благосостояния людей
Социал-демократы на проходящем в субботу в Йыхви съезде утвердили предвыборную программу партии, которая исходит из принципа „Благосостояние = безопасность“.
В фокусе программы – повышение доходов людей, то есть зарплат и пенсий, развитие экономики и сферы образования, а также энергетика будущего и безопасность.
По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, в центре предвыборной программы и политики социал-демократов находится человек.
„Мы должны позаботиться о том, чтобы самая быстрая в Европе инфляция не уничтожила доходы семей и не разорила местные предприятия. Поскольку выросли цены, должны повыситься и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия“, – сказал Ляэнеметс.
Предвыборная программа социал-демократов предусматривает повышение минимальной зарплаты до 1 200 евро, что в свою очередь приведет к увеличению и других зарплат, а также пенсий.
„Наш план – постепенно повысить минимальную зарплату: в 2024 году до 1 000 евро, в 2025 году до 1 100 евро и в 2026 году до 1 200 евро“, – отметил Ляэнеметс.
Социал-демократы также намерены повысить пенсию по старости до 1 200 евро, но не меньше, чем до 50% средней зарплаты по стране, а также выплачивать детское пособие до 150 евро на каждого ребенка.
Для поддержки экономического развития соцдемы собираются ввести 4-дневную рабочую неделю для тех, кто учится один день в неделю.
„Образовательная система Эстонии должна быть на мировом уровне и предоставлять всем равные возможности. Нужно обеспечить прирост учителей. Для этого мы создадим для педагогов карьерную модель и установим минимальную зарплату для учителей в 130% средней зарплаты по стране“, – подчеркнул Ляэнеметс.
В школе должна быть безопасная и развивающая любознательность учебная среда. При обучении ребят нужно всё больше исходить из потребностей каждого ребенка. Важно также поддерживать участие детей и молодежи в кружках и спортивных секциях.
По оценке социал-демократов, для нового скачка в развитии экономики нужно более целенаправленно поддерживать науку и инновации.
„Наш план предусматривает увеличение финансирования науки и инновационной деятельности за пять лет до 3% ВВП, из которых государство будет вкладывать 1%“, – сказал Ляэнеметс, по словам которого, нужно добиться роста инноваций в частном секторе, причем по всей Эстонии.
12 основных обещаний социал-демократов:
1. Повысим минимальную зарплату до 1 200 евро.
2. Повысим пенсию по старости до 1 200 евро, но не меньше, чем до 50 % средней зарплаты.
3. Введем 4-дневную рабочую неделю для тех, кто учится один день в неделю.
4. Построим 5 000 новых квартир по всей Эстонии, увеличив финансирование государственной программы арендных квартир.
5. Поможем создать в регионах 15 000 новых рабочих мест.
6. Предоставим всем медицинское страхование.
7. Будем отстаивать интересы всех семей и сделаем семейные пособия более справедливыми. Повысим детское пособие до 150 евро и введем его индексацию.
8. Снизим цены на энергию.
9. Сократим вырубку лесов и поддержим развитие деревообрабатывающего сектора и сохранение рабочих мест.
10. Для повышения готовности к кризисам обеспечим прохождение половины жителей Эстонии курсов гражданской обороны.
11. Предложим психологическую помощь всем нуждающимся в ней и обратим особое внимание на душевное здоровье детей и молодежи.
12. Обеспечим всем образование на мировом уровне.
Социал-демократы утвердили общий список кандидатов на выборы в Рийгикогу
Социал-демократы на проходящем в субботу в Йыхви съезде утвердили общий список кандидатов на выборы в Рийгикогу, который возглавляет председатель партии Лаури Ляэнеметс и замыкает бывший спикер Рийгикогу и экс-министр социальных дел Эйки Нестор.
„Я очень доволен и на самом деле горжусь и нашим общим списком, и окружными списками. Можно только порадоваться многогранности списка, гендерному и возрастному балансу, а также разнообразию сфер, которые представляют наши кандидаты“, – сказал генеральный секретарь партии Эдуард Одинец.
Председатель партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс помимо общего списка также возглавляет список кандидатов в округе Ярвамаа-Вильяндимаа. Лидер списка в округе Харьюмаа-Рапламаа – депутат Европарламента Марина Кальюранд.
Первый номер в округе Хааберсти, Кристийне и Пыхья-Таллинн – председатель парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд. Список социал-демократов в округе Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита на выборы ведет председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский. В округе Мустамяэ и Нымме во главе списка министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
Первый номер в округе Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа – министр окружающей среды Мадис Каллас, в округе Ляэне-Вирумаа – старейшина волости Раквере Майдо Нылвак, в округе Ида-Вирумаа – министр культуры Пирет Хартман, в Тарту – директор библиотеки Тартуского университета Криста Ару. Лидер округа Йыгевамаа и Тартумаа – бывший депутат Рийгикогу, предприниматель Каяр Лембер.
Список кандидатов от Социал-демократической партии в округе Пярнумаа возглавляет министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, в округе Вырумаа, Валгамаа и Пыльвамаа – депутат Рийгикогу Ивари Падар.